Są pieniądze dla strażaków ochotników. Także z Nowego Sącza

Pieniądze dla jednostek OSP, które mają psy ratownicze już po raz kolejny przyznał sejmik województwa małopolskiego. W tym roku pomoc trafiła do 9 gmin, dla 9 jednostek OSP. Na tej liście jest także Nowy Sącz.

Zespoły ratownicze z psami działające w strukturach jednostek OSP to szczególny wymiar oddania i poświęcenia czasu, pasji i pieniędzy, dlatego województwo małopolskie dokłada wszelkich starań, aby corocznie wspierać finansowo grupy z regionu. inwestycja w rozwój jest inwestycją w bezpieczeństwo mieszkańców - mówi marszałek Łukasz Smółka.

Pieniądze OSP, w których działają zespoły ratownicze z psami samorząd województwa małopolskiego przekazuje już od 2015 roku. W sumie do tej pory dla takich właśnie OSP przeznaczono prawie 2 miliony złotych.

W tym roku pieniądze trafią do 9 jednostek OSP. Na tej liście jest także Ochotnicza Straż Pożarna z Nowego Sącza, która dostanie 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą być wydane na zakupu wyposażenia, sprzętu czy odzieży, ale też na szkolenia dla psów i ratowników.

Grupa Ratownictwa Specjalnego OSP w Nowym Sączu działa głównie na terenie województwa małopolskiego, ale często włącza się też w akcje na terenie innych województw. Jednostkę tworzy 32 strażaków ratowników, którym pomaga kilka psów ratowniczych.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że psy ratownicze mają swoje święto. Jest to Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego, który co roku obchodzony jest w ostatnią niedzielę kwietnia. Dzień przypomina o roli psów ratowniczych oraz ich przewodników w sytuacjach kryzysowych. Takich jak trzęsienia ziemi, lawiny, powodzie czy inne katastrofy.

