Sprawdzili czy jest bezpiecznie. Służby przygotowują się do sezonu letniego

Była to wspólna akcja nowosądeckiej policji, straży miejskiej, pracowników wydziału zarządzania kryzysowego i monitoringu urzędu miasta, a także ratowników wodnych z instytutu ratownictwa na wodach górskich i powodziowych.
Podczas wspólnego patrolu sprawdzono tereny, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie rzek płynących przez miasto. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, ale też turystom, którzy w sezonie letnim będą tam wypoczywać - informuje policja z Nowego Sącza
Sprawdzano przede wszystkim to jakie zagrożenia w rejonach rzek mogą się pojawiać. Szczególnie te miejsca, które mogą być niebezpieczne dla korzystających z nich mieszkańców i turystów. Dodatkowo skontrolowano stan techniczny oznakowania, a także to czy jest konieczne zamontowanie nowych lub dodatkowych znaków.
Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]