Sprawdzili czy jest bezpiecznie. Służby przygotowują się do sezonu letniego

Dariusz Ryś
2026-04-22 17:04

Mimo, że pogoda nie zachęca do wypoczynku nad wodą, to służby z Nowego Sącza już przygotowują się do sezonu wiosenno – letniego. W ostatnim czasie skontrolowano brzegi rzek, które płynął przez Nowy Sącz. Sprawdzano czy jest tam bezpiecznie.

Autor: Polcija Nowy Sącz / Facebook

Była to wspólna akcja nowosądeckiej policji, straży miejskiej, pracowników wydziału zarządzania kryzysowego i monitoringu urzędu miasta, a także ratowników wodnych z instytutu ratownictwa na wodach górskich i powodziowych.

Podczas wspólnego patrolu sprawdzono tereny, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie rzek płynących przez miasto. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, ale też turystom, którzy w sezonie letnim będą tam wypoczywać - informuje policja z Nowego Sącza

Sprawdzano przede wszystkim to jakie zagrożenia w rejonach rzek mogą się pojawiać. Szczególnie te miejsca, które mogą być niebezpieczne dla korzystających z nich mieszkańców i turystów. Dodatkowo skontrolowano stan techniczny oznakowania, a także to czy jest konieczne zamontowanie nowych lub dodatkowych znaków.

