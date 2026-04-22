Nie tylko chronią granice, ale też dbają o przyrodę. Strażnicy graniczni sadzili drzewa

Strażnicy graniczni do wspólnego sadzenia drzew i krzewów zaprosili także kolegów z innych służb, leśników oraz uczniów ze szkół, gdzie są klasy mundurowe lub wojskowe. Wszyscy spotkali się w lesie w okolicach miejscowości Paszyn w gminie Chełmiec. Data akcji nie była przypadkowa, bo zorganizowano ją przy okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, który co roku obchodzony jest 22 kwietnia.

Na specjalnie wytyczonym miejscu posadzono ponad tysiąc sadzonek. Głównie buka. W regionie sądeckim do akcji straży granicznej dołączyli też leśnicy z lokalnych nadleśnictw, uczniowie zespołu szkół numer 2 w Nowym Sącza, a także przedstawiciele straży pożarnej, straży ochrony kolei czy jednostek wojskowych.

Przy okazji sadzenia drzew strażnicy graniczni zaprezentowali też samochody i pojazdy specjalistyczne, które są wykorzystywane do patrolowania lasów i terenów górzystych w regionach przygranicznych.

Podobne akcje Straż Graniczna zorganizowała na terenie 8 swoich oddziałów w całym kraju. Nadwiślańskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, bieszczadzkiego, karpackiego, nadbużańskiego, śląskiego oraz nadodrzańskiego.

Współczesna Straż Graniczna powstała 16 maja 1991 po likwidacji Wojsk Ochrony Pogranicza. Formacja zabezpiecza 511 kilometrów granicy lądowej, a także 70 przejść granicznych. W tym 18 przejść lotniczych, 19 drogowych, 14 kolejowych, 1 rzeczne oraz 18 morskich.

Karpacki Oddział Straży Granicznej, który komendę ma w Nowym Sączu ochrania granicę polsko-słowacką na długości ponad 319 kilometrów. KOSG zabezpiecza dwa województwa. Małopolskie i świętokrzyskie. W skład oddziału wchodzą placówki w Tarnowie, Zakopanem, Krakowie, Krakowie-Balicach i Kielcach.

