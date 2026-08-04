Umowa jest podpisana. Może ruszać budowa trzeciego mostu na Dunajcu

Nowa droga wraz z mostem pozwoli wyprowadzić ruch poza centrum miasta, odciąży istniejące przeprawy i ułatwi codzienne podróże mieszkańcom Nowego Sącza, Chełmca, Podegrodzia i całej Sądecczyzny. W ramach budowy powstanie ponad trzykilometrowy odcinek nowej drogi wojewódzkiej z mostem o długości ponad 500 metrów, mosty na potokach Majdan i Dąbrówka, rondo turbinowe na skrzyżowaniu z ul. Węgierską oraz wiadukt pod linią kolejową. Wybudowane zostaną również chodniki, ścieżki rowerowe, dodatkowe pasy ruchu, drogi obsługujące przyległe tereny, system odwodnienia oraz zbiorniki retencyjne. Nowa trasa stworzy ważne połączenie komunikacyjne między ulicą Węgierską a zachodnią obwodnicą Nowego Sącza.

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To bardzo ważny dzień dla powiatu nowosądeckiego, mieszkańców Nowego Sącza, ale również dla całej ziemi sądeckiej. Dla województwa małopolskiego jest to jedna z najdłuższych i najbardziej wartościowych inwestycji drogowo-mostowych, które w tej kadencji samorząd województwa małopolskiego realizuje. Jesteśmy już po etapie wyboru wykonawcy, po zaprojektowaniu, ale też należy wskazać, że to zadanie jest realizowane w ramach „Mosty dla regionu". Inwestycja bardzo trudna do zrealizowania, bo oczywiście sam most o długości 526 m, ale też wiadukt kolejowych, kilka rond, ścieżki rowerowe. Kluczem jest to, że ta inwestycja ma zabezpieczone środki finansowe, ma wybranego wykonawcę. No i życzymy powodzenia, aby w najbliższym czasie to zadanie mogło być zrealizowane – mówił przed podpisaniem umowy marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

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Koszt całej inwestycji wyniesie około 225 milionów złotych. Projekt jest współfinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a w jego realizację zaangażowały się również lokalne samorządy: gmina Podegrodzie, gmina Chełmiec i Miasto Nowy Sącz. Prace potrwają 36 miesięcy – do sierpnia 2029 roku.