GDDKiA wybrała projektanta kolejnego odcinka „Sądeczanki”

Ten odcinek nowego przebiegu drogi krajowej nr 75 o długości 3,6 km rozpocznie się na rondzie w Okocimiu, które powstało jako część zachodniej obwodnicy Brzeska. Jest to też pierwszy odcinek nowej sądeczanki. Nad rondem powstanie estakada, którą trasa pobiegnie dalej na południe. Wykonawca na przygotowanie Koncepcji programowej dla tej drogi będzie miał 20 miesięcy. W poprzednim tygodniu GDDKiA podpisała umowę z firmą, która przygotowuje alternatywny przebieg drogi między Uszwią a Wytrzyszczką. Są też umowy z firmami, które pracują nad założeniami projektowymi dla kolejnych dwóch odcinków – między Wytrzyszczką a Łososiną Dolną oraz Tęgoborzem a Nowym Sączem.

Ta popularna nazwa odnosi się do przygotowywanego od 2016 r. nowego przebiegu drogi krajowej nr 75 pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem. Choć trasa nie będzie drogą ekspresową, to będzie miała dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a wjazdy na nią będą poprowadzone bezkolizyjnymi węzłami. W praktyce więc komfort podróżowania będzie taki, jak na drogach szybkiego ruchu. Pierwszy, 3-kilometrowy odcinek nowej trasy, łączący DK94 w Jasieniu z Okocimiem, udostępniliśmy kierowcom w styczniu 2025 roku – informuje GDDKiA.

Sonda Co najbardziej lubisz w wakacyjnych podróżach samochodem? Niezależność i możliwość zatrzymywania się w dowolnym miejscu. Elastyczność w planowaniu trasy i czasu wyjazdu. Komfort podróży i przewożenie większej ilości rzeczy. Odkrywanie mniej znanych miejsc po drodze. Nic szczególnego – wolę szybki transport innym środkiem.

Budowa sądeczanki przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu, zwiększenia płynności ruchu tranzytowego oraz poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi. Wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy i turystyczny regionu, a także dostępność komunikacyjną Nowego Sącza – trzeciego co do wielkości miasta województwa małopolskiego. Trasa zapewni sprawne połączenie z autostradą A4 oraz dwoma innymi kluczowymi ośrodkami regionu, Krakowem i Tarnowem. Na dzisiejszej DK75 dochodzi do wielu wypadków. W latach 2017-2024 na 47 km drogi między Brzeskiem a Nowym Sączem było ich 298. Zginęły w nich 34 osoby, 439 zostało rannych, z czego 127 ciężko. 25 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych to piesi.