Miliony złotych na przydomowe oczyszczalnie ścieków także na Sądecczyźnie

Dofinansowanie dostanie kilka gmin z powiatu nowosądeckiego. Pomoc trafi między innymi do Podegrodzia, Łososiny Dolnej czy Korzennej. Łącznie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków pójdą 32 miliony złotych z europejskich funduszy. Gminy będą musiały dołożyć część pieniędzy z własnej kasy, ale gdyby nie ta pomoc, budowa takich oczyszczalni byłaby niemożliwa.
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Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, to skuteczne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest trudna, lub ekonomicznie nieuzasadniona. Cieszę się, że dzięki środkom z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej razem z samorządami lokalnymi konsekwentnie poprawiamy jakość infrastruktury i tworzymy lepsze warunki do życia na małopolskiej wsi – mówi wicemarszałek Małopolski Witold Kozłowski.
W sumie w tym roku pomoc zostanie przyznana 60 gminom, na łączną kwotę 80 milionów złotych. Dzięki temu na terenie Małopolski powstanie 6 tysięcy przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozwoli to na poprawę jakości życia mieszkańców oraz na zwiększenie poziomu ochrony środowiska.