Miliony złotych na przydomowe oczyszczalnie ścieków także na Sądecczyźnie

Dofinansowanie dostanie kilka gmin z powiatu nowosądeckiego. Pomoc trafi między innymi do Podegrodzia, Łososiny Dolnej czy Korzennej. Łącznie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków pójdą 32 miliony złotych z europejskich funduszy. Gminy będą musiały dołożyć część pieniędzy z własnej kasy, ale gdyby nie ta pomoc, budowa takich oczyszczalni byłaby niemożliwa.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, to skuteczne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest trudna, lub ekonomicznie nieuzasadniona. Cieszę się, że dzięki środkom z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej razem z samorządami lokalnymi konsekwentnie poprawiamy jakość infrastruktury i tworzymy lepsze warunki do życia na małopolskiej wsi – mówi wicemarszałek Małopolski Witold Kozłowski.

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W sumie w tym roku pomoc zostanie przyznana 60 gminom, na łączną kwotę 80 milionów złotych. Dzięki temu na terenie Małopolski powstanie 6 tysięcy przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozwoli to na poprawę jakości życia mieszkańców oraz na zwiększenie poziomu ochrony środowiska.