Miliony złotych na przydomowe oczyszczalnie ścieków także na Sądecczyźnie

Michał Rejduch
2026-08-03 6:23

Kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków powstaną w regionie sądeckim. Samorząd województwa w całej Małopolsce przeznaczył na ten program kilkadziesiąt milionów złotych. Cześć pieniędzy trafi do regionu Sądeckiego.

Wicemarszałek Małopolski Witold Kozłowski i wójt Korzennej, Leszek Skowron
Autor: Urzad Marszałkowski / Materiały prasowe Wicemarszałek Małopolski Witold Kozłowski i wójt Korzennej, Leszek Skowron

Dofinansowanie dostanie kilka gmin z powiatu nowosądeckiego. Pomoc trafi między innymi do Podegrodzia, Łososiny Dolnej czy Korzennej. Łącznie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków pójdą 32 miliony złotych z europejskich funduszy. Gminy będą musiały dołożyć część pieniędzy z własnej kasy, ale gdyby nie ta pomoc, budowa takich oczyszczalni byłaby niemożliwa.

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Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, to skuteczne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest trudna, lub ekonomicznie nieuzasadniona. Cieszę się, że dzięki środkom z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej razem z samorządami lokalnymi konsekwentnie poprawiamy jakość infrastruktury i tworzymy lepsze warunki do życia na małopolskiej wsi – mówi wicemarszałek Małopolski Witold Kozłowski.

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W sumie w tym roku pomoc zostanie przyznana 60 gminom, na łączną kwotę 80 milionów złotych. Dzięki temu na terenie Małopolski powstanie 6 tysięcy przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozwoli to na poprawę jakości życia mieszkańców oraz na zwiększenie poziomu ochrony środowiska.

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