Zabytkowe pojazdy zaparkowały w Miasteczku Galicyjskim [ZDJĘCIA]

Michał Rejduch
2026-08-02 11:00

Ponad 40 samochodów zabytkowych, dwa autobusy i motocykle zaparkowały w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Trwa tu osiemnasta edycja Zlotu Zabytkowych Pojazdów. Dla właścicieli to okazja do pochwalenia się, a dla odwiedzających okazja do wspomnień.

Zlot Zabytkowych Pojazdów w Nowym Sączu 

W tym roku na zlocie można zobaczyć dobrze znanych z poprzednich edycji kolekcjonerów, właścicieli zabytkowych samochodów, ale też jest wielu, którzy pojawili się po raz pierwszy. W Miasteczku Galicyjskim zaparkowały zarówno samochody produkcji polskiej, jak i zagranicznej. Są doskonale znane marki, jakie kiedyś jeździły po polskich drogach, ale też samochody zza oceanu, które cieszą oko odwiedzających. Odwiedzający mogą zobaczyć też kilka samochodów produkcji przedwojennej, które są zachowane w doskonałym stanie.

POSŁUCHAJ: Uczestnicy i odwiedzający Zlot Zabytkowych Pojazdów
Mediateka.pl

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Zlot w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu potrwa w niedzielę do godziny 18.

Zlot Zabytkowych Pojazdów w Nowym Sączu
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