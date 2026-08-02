Zabytkowe pojazdy zaparkowały w Miasteczku Galicyjskim [ZDJĘCIA]

Zlot Zabytkowych Pojazdów w Nowym Sączu

W tym roku na zlocie można zobaczyć dobrze znanych z poprzednich edycji kolekcjonerów, właścicieli zabytkowych samochodów, ale też jest wielu, którzy pojawili się po raz pierwszy. W Miasteczku Galicyjskim zaparkowały zarówno samochody produkcji polskiej, jak i zagranicznej. Są doskonale znane marki, jakie kiedyś jeździły po polskich drogach, ale też samochody zza oceanu, które cieszą oko odwiedzających. Odwiedzający mogą zobaczyć też kilka samochodów produkcji przedwojennej, które są zachowane w doskonałym stanie.

POSŁUCHAJ: Uczestnicy i odwiedzający Zlot Zabytkowych Pojazdów

Zlot w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu potrwa w niedzielę do godziny 18.