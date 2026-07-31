Nietypowa galeria sztuki w Beskidzie Sądeckim. Leśne rzeźby powstają na szlakach w rejonie Wierchomli

Sztuka, która wyrasta z ziemi. Czym jest "Szlak Sztuki"?

Nietypową inicjatywę zorganizowała fundacja KarpatArt. Nosi ona hasło „Sztuka Wędrówki”, która zamienia górskie krajobrazy w plenerową galerię. Fundacja zaprosiła mieszkańców regionu i artystów do wspólnego tworzenia. Pod okiem instruktorów powstają wielkoformatowe dzieła land artu, czyli sztuki ziemi. Materiałem jest wszystko to, co można znaleźć w lesie: korzenie, gałęzie, kamienie czy mech. Co najważniejsze, te niezwykłe rzeźby nie znikają. Pozostają na szlakach przez cały sezon, tworząc unikalny Szlak Sztuki. W warsztatach, które trwają w Bacówce nad Wierchomlą, bierze udział 20 osób z całej Polski.

Polecany artykuł: W sobotę w całej Małopolsce zawyją syreny

Nasza grupa wybiera miejsca, w których te instalacje powstaną i one będą dostępne dla odwiedzających. Zapraszamy też gorąco w niedzielę, o godzinie 12:00 będziemy robić takie krótkie kuratorskie oprowadzanie. Uczestnicy podzielą się tym, co stworzyli, opowiedzą, o tym, co ich zainspirowało w tym regionie. No i wspólnie z zaproszonymi gośćmi przejdziemy sobie przez te wszystkie instalacje, których zakładam powstanie minimum cztery. Chcemy dać twórcom wolną rękę, jeśli chodzi o interpretowanie tego dziedzictwa naszego regionu. To są osoby w większości przyjezdne, ale myślę, że konstrukcje mogą robić wrażenie. Niektóre będą liczyć kilka metrów wysokości – powiedział nam Michał Borkowski z Fundacji KarpatArt.

Sonda Czy często chodzisz na spacery do lasu? Tak, często Rzadko W ogóle

"Szlak Sztuki" to coś więcej niż tylko artystyczny eksperyment. To gotowy, nowy produkt turystyczny, który wzbogaci ofertę Beskidu Sądeckiego. Podobne warsztaty odbędą się we wrześniu w Pieninach. Tam też mają powstać nietypowe rzeźby.