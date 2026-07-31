Nietypowa galeria sztuki w Beskidzie Sądeckim. Leśne rzeźby powstają na szlakach w rejonie Wierchomli

Michał Rejduch
2026-07-31 10:10

Czy galeria sztuki musi mieć ściany i dach? W Beskidzie Sądeckim udowadniają, że najpiękniejsze miejsce do tworzenia sztuki to las. Na popularnych szlakach powstaje niezwykła wystawa, której eksponaty tworzone są z gałęzi, kamieni i mchu przez mieszkańców i artystów. To Szlak Sztuki – nowa, zaskakująca atrakcja, która zmienia oblicze górskich wędrówek.

Grupa osób budująca rzeźby z gałęzi przed schroniskiem. O Szlaku Sztuki przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Fundacja KarpatArt/ Materiały prasowe

Sztuka, która wyrasta z ziemi. Czym jest "Szlak Sztuki"?

Nietypową inicjatywę zorganizowała fundacja KarpatArt. Nosi ona hasło „Sztuka Wędrówki”, która zamienia górskie krajobrazy w plenerową galerię. Fundacja zaprosiła mieszkańców regionu i artystów do wspólnego tworzenia. Pod okiem instruktorów powstają wielkoformatowe dzieła land artu, czyli sztuki ziemi. Materiałem jest wszystko to, co można znaleźć w lesie: korzenie, gałęzie, kamienie czy mech. Co najważniejsze, te niezwykłe rzeźby nie znikają. Pozostają na szlakach przez cały sezon, tworząc unikalny Szlak Sztuki. W warsztatach, które trwają w Bacówce nad Wierchomlą, bierze udział 20 osób z całej Polski.

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Nasza grupa wybiera miejsca, w których te instalacje powstaną i one będą dostępne dla odwiedzających. Zapraszamy też gorąco w niedzielę, o godzinie 12:00 będziemy robić takie krótkie kuratorskie oprowadzanie. Uczestnicy podzielą się tym, co stworzyli, opowiedzą, o tym, co ich zainspirowało w tym regionie. No i wspólnie z zaproszonymi gośćmi przejdziemy sobie przez te wszystkie instalacje, których zakładam powstanie minimum cztery. Chcemy dać twórcom wolną rękę, jeśli chodzi o interpretowanie tego dziedzictwa naszego regionu. To są osoby w większości przyjezdne, ale myślę, że konstrukcje mogą robić wrażenie. Niektóre będą liczyć kilka metrów wysokości – powiedział nam Michał Borkowski z Fundacji KarpatArt.

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Czy często chodzisz na spacery do lasu?

"Szlak Sztuki" to coś więcej niż tylko artystyczny eksperyment. To gotowy, nowy produkt turystyczny, który wzbogaci ofertę Beskidu Sądeckiego. Podobne warsztaty odbędą się we wrześniu w Pieninach. Tam też mają powstać nietypowe rzeźby.

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