W sobotę w całej Małopolsce zawyją syreny

Syreny alarmowe włączone zostaną także w regionie sądeckim – poinformowały służby. Zostanie wyemitowany sygnał akustyczny w postaci dźwięku ciągłego, trwającego jedną minutę. Władze Nowego Sącza apelują do mieszkańców o zatrzymanie o tej godzinie ruchu pieszego i kołowego. W Nowym Sączu obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego przy al. Stefana Batorego.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. I trwało 63 dni. Była to akcja Armii Krajowej przeciwko wojskom niemieckim. W trakcie walk zginęło około 18 tysięcy żołnierzy i od 150 do 180 tysięcy cywilów. Lewobrzeżna cześć Warszawy została prawie w całości zburzona przez wojska niemieckie po zakończeniu powstania.