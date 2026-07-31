W sobotę w całej Małopolsce zawyją syreny

Michał Rejduch
2026-07-31 8:15

1 sierpnia będziemy obchodzić 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. W całej Małopolsce o godzinie 17:00 zawyją syreny. Będzie to również trening systemu powiadamiania, ostrzegania i alarmowania.

Syrena alarmowa
Autor: Darek Ryś

Syreny alarmowe włączone zostaną także w regionie sądeckim – poinformowały służby. Zostanie wyemitowany sygnał akustyczny w postaci dźwięku ciągłego, trwającego jedną minutę. Władze Nowego Sącza apelują do mieszkańców o zatrzymanie o tej godzinie ruchu pieszego i kołowego. W Nowym Sączu obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego przy al. Stefana Batorego.

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Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. I trwało 63 dni. Była to akcja Armii Krajowej przeciwko wojskom niemieckim. W trakcie walk zginęło około 18 tysięcy żołnierzy i od 150 do 180 tysięcy cywilów. Lewobrzeżna cześć Warszawy została prawie w całości zburzona przez wojska niemieckie po zakończeniu powstania.

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