Policja zatrzymała 40-latka za wpis na tle narodościowym w internecie

Wpis pojawił się wczoraj w mediach społecznościowych. Treści zostały ujawnione przez funkcjonariuszy Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości podczas monitorowania sieci. Mężczyzna został zatrzymany przez sądeckich policjantów w czwartek, 30 lipca. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa i znieważenia Prezydenta Ukrainy. Za popełniony czyn grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3. Mężczyzna dziś złożył wyjaśnienia w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie. Ich treść na razie nie jest znana. 40-latkowi grożą trzy lata więzienia

Polecany artykuł: Znęcał się nad bliskimi i trafił do aresztu