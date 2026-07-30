Policja zatrzymała 40-latka za wpis na tle narodościowym w internecie

Michał Rejduch
2026-07-30 15:11

​Sądecka policja zatrzymała w czwartek, 30 lipca mężczyznę, mieszkańca powiatu nowosądeckiego, który w sieci nawoływał internautów do znieważenia i zabójstwa Prezydenta Ukrainy. Mężczyzna usłyszał zarzuty.

Policja
Autor: Monika Półbratek

Wpis pojawił się wczoraj w mediach społecznościowych. Treści zostały ujawnione przez funkcjonariuszy Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości podczas monitorowania sieci. Mężczyzna został zatrzymany przez sądeckich policjantów w czwartek, 30 lipca. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa i znieważenia Prezydenta Ukrainy.  Za popełniony czyn grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3. Mężczyzna dziś złożył wyjaśnienia w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie. Ich treść na razie nie jest znana. 40-latkowi grożą trzy lata więzienia 

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