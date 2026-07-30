Znęcał się nad bliskimi i trafił do aresztu

Michał Rejduch
2026-07-30 10:54

Policja z Nowego Sącza zatrzymała 46-latka, który jest podejrzany o znęcanie się nad rodziną. W trakcie interwencji zwyzywał policjantów i naruszył ich nietykalność. Mężczyzna trafił do aresztu na dwa miesiące.

Czarne kraty więzienne na tle niewyraźnego wnętrza celi. O areszcie dla sprawcy przemocy czytaj na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Ichigo121212/Pixabay/ CC0 Zdjęcie ilustracyjne

Kilka dni temu policjanci z Nowego Sącza otrzymali zgłoszenie o tym, że 46-letni Sądeczanin awanturuje się i grozi swoim rodzicom pozbawieniem życia. Funkcjonariusze natychmiast udali się na interwencję pod wskazany adres. W trakcie interwencji policjanci ustalili, że 46-latek w ostatnim czasie nadużywał alkoholi i awanturował się domu. W czasie tych kłótni wyzywał swoich rodziców i groził im.

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Po ostatniej awanturze 46-latek opuścił mieszkanie. Policjanci szybko ustalili miejsce jego pobytu i zatrzymali go. W trakcie interwencji był on bardzo agresywny. Podczas przeprowadzanych czynności 46-latek znieważył i naruszył nietykalność cielesną policjantów. Sprawa trafiła do prokuratury, która wystąpiła do sądu o areszt dla Sądeczanina. Sąd zdecydował, że mężczyzna dwa najbliższe miesiące spędzi za kratami. Usłyszał on również zarzuty znęcania się nad bliskimi, znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Grozi mu nawet 5 lat więzienia.

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