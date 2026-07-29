POLREGIO nadal będzie wozić pasażerów po Małopolsce

Umowę podpisali marszałek Łukasz Smółka oraz przedstawiciele POLREGIO S.A.: prezes zarządu Andrzej Pawłowski i członek zarządu ds. finansowych Piotr Matuszyński. Umowa ma obowiązywać od 13 grudnia tego roku do 13 grudnia 2031 roku. Kontrakt obejmuje realizację około 4,5 mln pociągokilometrów rocznie, z możliwością zwiększenia pracy eksploatacyjnej o kolejne 2 mln pociągokilometrów. Dzięki temu samorząd będzie mógł szybciej reagować na rosnące potrzeby pasażerów. POLREGIO nadal będzie obsługiwać połączenia m.in. z Krakowa do Zakopanego, Tarnowa, Nowego Sącza, Krynicy-Zdroju, Dębicy, Olkusza i Wolbromia, a także do Bielska-Białej, Żywca, Katowic oraz województwa świętokrzyskiego.

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Dla pasażerów oznacza to gwarancję stabilnych połączeń i rozkładu jazdy. Jednocześnie nowy kontrakt wyznacza wyższe standardy funkcjonowania kolei, również w zakresie wieku taboru. To ważny krok, bo wiemy, że oczekiwania pasażerów stale rosną. Naszym priorytetem pozostaje bezpieczeństwo podróżnych, a jego zapewnienie jest wspólną odpowiedzialnością samorządu i przewoźnika na kolejne pięć lat – powiedział Andrzej Pawłowski, prezes POLREGIO S.A.

W ramach umowy samorząd województwa udostępni spółce 17 pociągów, a POLREGIO zapewni 50 własnych składów. Od rozkładu jazdy 2027/2028 na trasach będą kursować wyłącznie pojazdy wyprodukowane lub zmodernizowane po 2005 roku. Przewoźnik ma również utrzymać wysoki standard techniczny i sanitarny taboru, zapewnić sprawne działanie klimatyzacji i ogrzewania. Każdego dnia POLREGIO będzie realizować około 280 połączeń, a w weekendy 260.