Wagony usunięte z Popradu. Leżały w rzece kilkanaście dni

Michał Rejduch
2026-07-29 7:37

PKP PLK zakończyły usuwanie wagonów towarowych, które 17 lipca wpadły do Popradu po wykolejeniu się pociągu w rejonie Wierchomli. Prace były prowadzone od strony słowackiej. Wagony są już na brzegu.

Wagon w rzece
Autor: PKP PLK/ Materiały prasowe

Wagony w środę, 29 lipca mają być usunięte z pomocą specjalnych lawet. Prace były prowadzone od strony słowackiej, żeby nie utrudniać przejazdu pociągów, które kursują pomiędzy Piwniczną a Muszyną.

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Do usunięcia wagonów wykorzystywaliśmy ciężki sprzęt ustawiony na brzegu rzeki. Wszystkie uszkodzone pojazdy zostały wycofane z eksploatacji. Działania prowadziliśmy na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych i zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa. Przyjęta technologia umożliwiła sprawne usunięcie wagonów z rejonu rzeki, bez wpływu na bieżący ruch pociągów – informuje PKP PLK.

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Do zdarzenia doszło w piątek, 17 lipca, późnym popołudniem. Pociąg towarowy jadący z Muszyny do Kędzierzyna-Koźle wykoleił się i kilka wagonów zsunęło się z nasypu, wpadając do koryta rzeki Poprad. Nikomu nic się nie stało. Maszynista pociągu był trzeźwy. Sprawę wypadku bada prokuratura oraz bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.

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