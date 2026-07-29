Wagony usunięte z Popradu. Leżały w rzece kilkanaście dni

Wagony w środę, 29 lipca mają być usunięte z pomocą specjalnych lawet. Prace były prowadzone od strony słowackiej, żeby nie utrudniać przejazdu pociągów, które kursują pomiędzy Piwniczną a Muszyną.

Do usunięcia wagonów wykorzystywaliśmy ciężki sprzęt ustawiony na brzegu rzeki. Wszystkie uszkodzone pojazdy zostały wycofane z eksploatacji. Działania prowadziliśmy na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych i zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa. Przyjęta technologia umożliwiła sprawne usunięcie wagonów z rejonu rzeki, bez wpływu na bieżący ruch pociągów – informuje PKP PLK.

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Do zdarzenia doszło w piątek, 17 lipca, późnym popołudniem. Pociąg towarowy jadący z Muszyny do Kędzierzyna-Koźle wykoleił się i kilka wagonów zsunęło się z nasypu, wpadając do koryta rzeki Poprad. Nikomu nic się nie stało. Maszynista pociągu był trzeźwy. Sprawę wypadku bada prokuratura oraz bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.