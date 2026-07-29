Muszyna zaprasza na Festiwal Wód Mineralnych

Wody mineralne z całego kraju do spróbowania w jednym miejscu. Taka okazja będzie w najbliższy weekend w Muszynie. To w ramach Festiwalu Wód Mineralnych, który odbędzie się w amfiteatrze na Zapoproadziu. Impreza odbędzie się po raz 23. Organizatorami są: Stowarzyszenie „Klucz Muszyński” w Muszynie, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Muszynie. W trakcie trzydniowej zabawy amfiteatr zmieni się w największą w regionie plenerową pijalnię wody mineralnej. Wydarzeniu towarzyszy bogaty program artystyczny z udziałem polskich gwiazd sceny rozrywkowej. W tym roku wystąpią m.in.: legenda polskiego rocka zespół IRA oraz fenomenalny kabaret PARANIENORMALNI.

Program:PIĄTEK - 31 lipca

19.00 - Chóralna Antologia Polskiego Rocka Wystąpią: Parafialny Chór Cantores Sancti Jacobi z Powroźnika Chór ZCK Cantando Canzoni z Zakliczyna Chór Cantus Gaudio z Gromnika Z udziałem orkiestry pod batutą Dawida Nawalańca

SOBOTA - 1 sierpnia … w stylu retro…

11:30 - 16:30 - XVIII Zlot Zabytkowych Pojazdów (parking przy Al. Zdrojowe - Zapopradzie)15:30 Artystyczne Powitanie - Grupa Lokomotora16:00 W Klimatach Retro – Sebastian Iźwicki – śpiew Formacja Taneczna Funky Dolls działająca przy CK w Krynicy Zdroju - taniec17:00 Koncert Zespołu Leliwa Jazz Band18:00 Pokaz Balonu na Ogrzane Powietrze w Ogrodach Tematycznych (organizatorzy zastrzegają zmianę terminu lub odwołanie punktu programu w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych)18:00 Złotoludy - Grupa Lokomotora 19:00 Legendy Polskiej Muzyki - Koncert Największych Przebojów Andrzeja Zauchy, Zbigniewa Wodeckiego, Krzysztofa Krawczyka Wystąpi Orkiestra Kameralna pod kierownictwem Wojciecha Zwierniaka oraz Soliści; Michał Szafraniec, Daniel Zakościelny, Kamil Grabarz

NIEDZIELA - 2 sierpnia … familijnie …

15:30 - Plenerowa Szkoła Tańca w rytmach Latino – FIT STATION MUSZYNA16:00 - Koncert Familijny Bal u Pana Kleksa17:00 - Pokaz taneczny w rytmach Latino - FIT STATION MUSZYNA 17: 30 - Muszyńskie Akcenty Musicalowe – Muzyczne Gwiazdki – CKiC MiGU Muszyna18:15 - Konkurs Festiwalowy18:30 - Kabaret PARANIENORMALNI20:00 - Koncert Gwiazdy Wieczoru Zespół IRAPokaz Ogni Sztucznych z Muszyńskiego Zamku - przewidywane zakończenie – godz. 22:00