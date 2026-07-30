Ogromne zainteresowanie studiami w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Rekordowa rekrutacja

Michał Rejduch
2026-07-30 8:25

Rekordowa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych. Już teraz chętnych, żeby zacząć naukę od października na tej uczelni, jest ponad 3200 osób. To 50 procent więcej niż w zeszłym roku. Najwięcej chętnych na kierunek lekarski.

Rektorat ANS
Autor: Michał Rejduch

Takiego naboru władze uczelni nie spodziewały się. Już teraz wiadomo, że to będzie rekordowa rekrutacja. Dlatego też władze uczelni myślą o zmianie limitów przyjęć na niektórych kierunkach. Sporym zainteresowaniem cieszy się kierunek medyczny, gdzie na jedno miejsce jest około 30 chętnych. Dużo chętnych złożyło podanie o przyjecie na kierunki na Wydziale Nauk Ekonomicznych, ale też na takich kierunkach jak: fizjoterapia, pedagogika, informatyka, ratownictwo medyczne, czy pielęgniarstwo.

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W tym momencie ubiega się o przyjęcie na naszą uczelnię ponad 3200 osób, to jest absolutny rekord. To jest częściowo związane z kierunkiem lekarskim, dlatego że na ten kierunek lekarski aplikuje prawie 600 osób. Oczywiście wpływa na to też trochę czynników makroekonomicznych i demograficznych, czyli podwójnego rocznika, też zmniejszenia liczby miejsc na studiach na innych uczelniach, czy kosztów życia w dużych miastach, ale też konsekwentnej naszej pracy. Pan rektor będzie w najbliższym czasie, w miarę swoich możliwości, podejmował decyzję o przesunięciach limitów na kierunkach – mówi Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy uczelni.

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Akademia Nauk Stosowanych proponuje ponad 30 kierunków studiów na sześciu wydziałach.

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