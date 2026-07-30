Ogromne zainteresowanie studiami w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Rekordowa rekrutacja

W tym momencie ubiega się o przyjęcie na naszą uczelnię ponad 3200 osób, to jest absolutny rekord. To jest częściowo związane z kierunkiem lekarskim, dlatego że na ten kierunek lekarski aplikuje prawie 600 osób. Oczywiście wpływa na to też trochę czynników makroekonomicznych i demograficznych, czyli podwójnego rocznika, też zmniejszenia liczby miejsc na studiach na innych uczelniach, czy kosztów życia w dużych miastach, ale też konsekwentnej naszej pracy. Pan rektor będzie w najbliższym czasie, w miarę swoich możliwości, podejmował decyzję o przesunięciach limitów na kierunkach – mówi Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy uczelni.