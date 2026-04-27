Umowa podpisana! Może ruszać rozbudowa Sądeckiego Hospicjum

Rozbudową Sądeckiego Hospicjum były zainteresowane w sumie 3 firmy. Wszystkie lokalne, związane z Nowym Sączem lub regionem. Najdroższa oferta przekraczała ponad 19 milionów, a najtańszą wyliczono na ponad 11 milionów. Taką propozycje przygotowała firma Ersbet, z którą podpisano umowę.

Nowe skrzydło powstanie na działce, którą dla hospicjum przekazało miasto Nowy Sącz. To teren, który sąsiaduje z obecnym budynkiem hospicjum. W nowym skrzydle zaplanowano w sumie 54 miejsca dla pacjentów. 44 miejsca znajdą się w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, a kolejnych 10 będzie typowo hospicyjnych - mówi Mieczysław Kaczwiński dyrektor Sądeckiego Hospicjum

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to budowa nowej części Sądeckiego Hospicjum ruszy jeszcze przed wakacjami. Prace będą trwać około 12 miesięcy. To oznacza, że nowe skrzydło będzie gotowe w lipcu 2027 roku.

Sądeckie Hospicjum pierwszych pacjentów przyjęło w 2012 roku. Wtedy było to 21 osób. W późniejszych latach budynek przy ulicy Nawojowskiej był powoli rozbudowywany. W 2017 roku uruchomiono tam Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, gdzie znalazły się 22 łóżka. Kolejna rozbudowa zakończyła się w 2021 roku. Wtedy w nowym skrzydle oprócz pomieszczeń dla pacjentów znalazła się też kaplica, sala do rehabilitacji, a także ogród zimowy.

Dziś Sądeckie Hospicjum ma w sumie 35 łóżek. Zapotrzebowanie na nowe miejsca jest jednak ogromne. W kolejce czeka kilkadziesiąt ciężko chorych osób. Nie tylko z samego miasta Nowego Sącza, ale też regionu.

