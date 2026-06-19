Wiadomo już kto zbuduje nowy most na Dunajcu w Jazowsku. Prace ruszą w najbliższych dniach

Dariusz Ryś
2026-06-19 15:20

Jest kolejny krok na drodze do budowy nowego mostu na powiatowej trasie na rzece Dunajec w gminie Łącko. Chodzi o przeprawę pomiędzy Jazowskiem, a Obidzą. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu podpisał właśnie umowę z firmą, która zajmie się pracami.

Mężczyźni w garniturach ściskają sobie dłonie, podpisując umowę na budowę nowego mostu w Jazowsku. W tle widoczne banery Powiatu Nowosądeckiego i firmy Nowak-Mosty. O szczegółach inwestycji przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Darek Ryś

W sumie do przetargu, który ogłosił Powiatowy Zarząd Dróg zgłosiło się 16 firm. Najtańszą ofertę wyceniono na kwotę prawie 16 milionów złotych i właśnie tą propozycję PZD wybrał. Firma, która wygrała przetarg będzie musiała zbudować nowy most, rozebrać stary i zbudować dojazdy. Na takie prace będzie miała 24 miesiące od daty podpisania umowy.

Mówią starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba i Władysław Nowak szef firmy, która nowy most zbuduje.
Mediateka.pl

Nowy most na rzece Dunajec pomiędzy Jazowskiem, a Obidzą będzie miał ponad 136 metrów długości i prawie 15 metrów szerokości. co zapewni miejsce na dwa pasy ruchu.  Będzie też ścieżka rowerowa oraz chodnik. Na moście będzie też zamontowane oświetlenie uliczne.

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Nowy most zbuduje firma Nowak-Mosty, która swoją prace wyceniła na prawie 16 milionów złotych. Zgodnie z podpisaną umową roboty mają się zakończyć w czerwcu 2028 roku. Wykonawca musi też uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

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Dobre wiadomości dla kierowców są takie, że prace budowlane nie będą powodować utrudnień, bo stary most będzie otwarty aż do zakończenia budowy nowego. Później stara przeprawa będzie wyburzona.

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Podobny most samorząd powiatu nowosądeckiego chce też zbudować w Dolinie Popradu. Taką przeprawę zaplanowano w gminie Rytro na trasie Sucha Struga – Głębokie. Most powstanie powyżej starej przeprawy, będzie szerszy z chodnikami, ścieżką rowerową i oświetleniem. Wykonawca ma być wybrane w wakacje.

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