Wiadomo już kto zbuduje nowy most na Dunajcu w Jazowsku. Prace ruszą w najbliższych dniach

W sumie do przetargu, który ogłosił Powiatowy Zarząd Dróg zgłosiło się 16 firm. Najtańszą ofertę wyceniono na kwotę prawie 16 milionów złotych i właśnie tą propozycję PZD wybrał. Firma, która wygrała przetarg będzie musiała zbudować nowy most, rozebrać stary i zbudować dojazdy. Na takie prace będzie miała 24 miesiące od daty podpisania umowy.

Mówią starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba i Władysław Nowak szef firmy, która nowy most zbuduje.

Nowy most na rzece Dunajec pomiędzy Jazowskiem, a Obidzą będzie miał ponad 136 metrów długości i prawie 15 metrów szerokości. co zapewni miejsce na dwa pasy ruchu. Będzie też ścieżka rowerowa oraz chodnik. Na moście będzie też zamontowane oświetlenie uliczne.

Nowy most zbuduje firma Nowak-Mosty, która swoją prace wyceniła na prawie 16 milionów złotych. Zgodnie z podpisaną umową roboty mają się zakończyć w czerwcu 2028 roku. Wykonawca musi też uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

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Dobre wiadomości dla kierowców są takie, że prace budowlane nie będą powodować utrudnień, bo stary most będzie otwarty aż do zakończenia budowy nowego. Później stara przeprawa będzie wyburzona.

Podobny most samorząd powiatu nowosądeckiego chce też zbudować w Dolinie Popradu. Taką przeprawę zaplanowano w gminie Rytro na trasie Sucha Struga – Głębokie. Most powstanie powyżej starej przeprawy, będzie szerszy z chodnikami, ścieżką rowerową i oświetleniem. Wykonawca ma być wybrane w wakacje.

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