Jest kolejny krok do budowy „Sądeczanki”

W przypadku odcinka Wytrzyszczka - Łososina Dolna część nowej trasy ma biec w pobliżu obecnej DK 75, w niektórych miejscach wykorzystując jej obecny ślad. Ma ona mieć długość niecałych sześciu kilometrów. Drugi odcinek Tęgoborze - Nowy Sącz ma liczyć dziewięć kilometrów i całkowicie odmieni wyjazd z Nowego Sącza. Pojawi się tu dwujezdniowa droga. Prace na tym odcinku wymagają zawarcia porozumienia z władzami Nowego Sącza, które jako miasto na prawach powiatu odpowiada za zarządzanie wszystkimi drogami na swoim obszarze.

Koncepcja programowa określi, co dokładnie będzie budowane w granicach inwestycji objętych decyzją środowiskową. Koncepcja uszczegółowi te granice, w praktyce oznacza to, że inwestycja zajmie nieco mniejszy obszar niż teren wskazany w decyzji środowiskowej i określi, jakiego rodzaju obiekty, m.in. mosty, wiadukty, estakady, powstaną na tej trasie. Dzięki koncepcji i badaniom geologicznym poznamy dokładnie teren inwestycji i będziemy wiedzieć, w jaki sposób należy zaprojektować poszczególne obiekty. Przetargi na projekt i budowę tych trzech odcinków planujemy ogłosić w 2027 i 2028 roku. Prace budowlane w terenie rozpoczęłyby się w 2030 i 2031 roku – informuje GDDKiA.

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Przygotowania do powstania nowej trasy, tak zwanej „Sądeczanki” trwają od 2016 roku. Nie będzie to droga ekspresowa, ale będzie miała dwie jezdnie i po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Wjazdy i zjazdy mają być prowadzone bezkolizyjnymi węzłami. Nowa trasa znacznie poprawi komfort podróżowania i przyspieszy przejazd między Nowym Sączem a Brzeskiem. Droga krajowa nr 75 jest jedną z najniebezpieczniejszych w naszym regionie. W latach 2017 – 2024 doszło do blisko 300 wypadków, w których zginęły 34 osoby, a pawie 440 zostało rannych.