Tragedia pod Limanową. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 19-latki i jej byłego partnera

Michał Rejduch
2026-06-19 7:44

Są wstępne wyniki sekcji zwłok 19-letniej kobiety i podejrzanego o jej zabójstwo byłego partnera. Do tragedii doszło w poniedziałek, 15 czerwca wieczorem w Mszanie Górnej w powiecie limanowskim.

Tablica informacyjna z napisem PROKURATURA OKRĘGOWA oraz godłem Polski – białym orłem w czerwonym polu. Zdjęcie symbolizuje instytucję odpowiedzialną za śledztwo w sprawie tragedii pod Limanową, o której więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Darek Ryś Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu

Wszystko wydarzyło się w poniedziałek, 15 czerwca. Wieczorem na wracająca z pracy Magdalenę D. przed jej domem czekał były partner, Kacper W. To on miał zadać 19-latce ciosy nożem, które okazały się śmiertelne. Potem uciekł do lasu. We wtorek, 16 czerwca rano policja znalazła jego ciało w pobliżu miejscowości Niedźwiedź. Chłopak odebrał sobie życie. Prokuratura ma już wstępne wyniki sekcji zwłok kobiety i mężczyzny.

Polecany artykuł:

Rano i wieczorem warto spojrzeć w niebo. Rusza Odlotowa Małopolska!

Kobieta miała ranę ciętą szyi oraz pięć ran kłutych klatki piersiowej, z czego już dwie okazały się śmiertelne – powiedziała Radiu Eska Justyna Rataj – Mykietyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Przy ciele mężczyzny znaleziono nóż. Śledztwo odpowie, czy to nim zadane były śmiertelne ciosy.

Aby móc potwierdzić, że na pewno ten przedmiot był użyty do dokonania zbrodni, potrzeba wykonać specjalistyczne ekspertyzy kryminalistyczne, na które będziemy musieli poczekać – dodaje rzeczniczka.

Polecany artykuł:

Ogromne pieniądze zamienili na sprzęt i wyposażenie. Duże zmiany w sądeckiej …

Mężczyzna i kobieta byli wcześniej w związku, ale rozstali się. 19-letniego Kacpra W. w nocy z poniedziałku na wtorek szukało kilkuset policjantów oraz ratownicy GOPR. W akcji były wykorzystywane drony, psy tropiące i śmigłowiec.

Pokaz ratownictwa na ANS
Galeria zdjęć 16
Nowy Sącz Radio ESKA Google News
nowy sącz wiadomości
Nowy Sącz
zabójstwo