Ogromne pieniądze zamienili na sprzęt i wyposażenie. Duże zmiany w sądeckiej onkologii

Nowosądecki szpital rządową pomoc przeznaczył głównie na zakup nowego sprzętu oraz wyposażenia do centrum onkologi, które w mieście działa już od kilkunastu lat. Nie zabrakło też prac remontowo – budowlanych. Nowy wygląd dostało aż kilka oddziałów, w których leczą się pacjenci onkologiczni.

Mówi Lidia Zelek dyrektor szpitala i Łukasz Smółka marszałek województwa

W ramach prac przebudowano oddziały onkologiczne, wydzielono specjalne strefy dla pacjentów oraz ich rodzin. Dzięki temu znacznie poprawił się komfort przebywania w szpitalu. W budynku ośrodka onkologicznego pojawiła się też nowoczesna winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Między innymi są oznaczenia w języku polskim oraz w języku Braille, wyświetlacze z numerami pięter oraz urządzeniem mówiącym.

Szpital kupił też bardzo dużo nowoczesnego sprzętu medycznego, który usprawnia zabiegi, badania diagnostyczne i leczenie. Na tej liście jest między innymi cyfrowy aparat do mammografii, aparaty USG, laparoskopy, aparaty rentgenowskie, aparaty do znieczulania, endoskopy, fotele do podawania chemioterapii, narzędzia chirurgiczne. W salach chorych wymieniono też łóżka dla pacjentów. Szpital kupił też sprzęt do rehabilitacji osób po zabiegach.

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Te prace i zakupy kosztowały 38 milionów złotych. Prawie 35 milionów szpital dostał z Ministerstwa Zdrowia z KPO. Resztę dołożył samorząd województwa małopolskiego, któremu szpital podlega. Część pieniędzy wyłożył też sam szpital.

Są to już kolejne zmiany w szpitalu w Nowym Sączu. W tym roku zakończył się remont fasady budynku głównego, który znajduje się przy ulicy Młyńskiej. Nie tylko oczyszczono i pomalowano ściany, ale też wymieniono okna oraz dach. Przy tej okazji wyburzono też stare balkony. Wcześniej remontu doczekało się kilka szpitalnych oddziałów. Powstał też nowoczesny gmach ginekologiczno – położniczy, a także odnowiono zespół szpitalnych przychodni przy Alejach Wolności. Wokół szpitala powstały miejsca parkingowe dla pacjentów i pracowników. Unowocześniono też lądowisko dla śmigłowców ratunkowych.

Szpital w Nowym Sączu buduje też nowoczesne miejsce dla medycznego laboratorium diagnostycznego. Do nowego gmachu przeprowadzą się wszystkie szpitalne pracownie analityczne i laboratoria.

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