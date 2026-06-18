Uczniowie sądeckich szkół dowiedzieli się, jak dbać o swoje bezpieczeństwo na wakacjach

Były pokazy udzielania pierwszej pomocy, rozmowa z policjantami i ratownikami WOPR. Kilkuset uczniów szkół z Nowego Sącza i powiatu wzięło udział w akcji „Idziemy bezpiecznie na wakacje”, którą zorganizowała Akademia Nauk Stosowanych. Wydarzenie było skierowane na dwa tematy – bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego korzystania z otwartych i kontrolowanych kąpielisk. W takcie prelekcji uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo korzystać z hulajnóg elektrycznych, czy rowerów, jak zachować się w sytuacji wypadku, jak prawidłowo udzielić pierwszą pomoc, czy gdzie wypoczywać nad wodą oraz na co zwracać uwagę podczas takiego wypoczynku.

Myślę, że takie pokazy, takie spotkania, gdzie jest wykład policjanta, gdzie strażacy pokazują zdarzenia drogowe, czy udzielanie pierwszej pomocy, są bardzo wskazane przed wakacjami, żeby ci młodzi ludzie umieli się po prostu zachować i umieli zadbać o swoje bezpieczeństwo. Bo ważne jest też takie myślenie przyczynowo-skutkowe, co może wywołać dane zdarzenie drogowe i jakie z tego mogą być skutki. Oby to te wszystkie zdarzenia kończyły się bezpiecznie bez żadnych konsekwencji uszczerbku na zdrowiu. No ale jak widzimy, jak media podają, niestety tych zdarzeń jest coraz więcej z dość poważnymi obrażeniami – mówi nauczycielka ze szkoły w Rdziostowie, Marta Gródek – Piotrowska, która razem ze swoimi podopiecznymi brała udział w wydarzeniu.

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W organizację wydarzenia włączyli się specjaliści z Wydziału Nauk Inżynieryjnych, Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Wydziału Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, przedstawiciele Komendy Policji oraz Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.