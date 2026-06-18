Spektakle i koncerty w plenerze. Rusza Festiwal Teatru Tej Ziemi

Spektakle teatralne, koncerty i projekcje filmów. Wszystko w scenerii Miasteczka Galicyjskiego i Sądeckiego Parku Etnograficznego. W Nowym Sączu rusza Festiwal Teatru Tej Ziemi. To czterodniowe wydarzenie artystyczno-edukacyjne inicjowane przez Teatr Tej Ziemi. Aktorzy i twórcy zapraszają mieszkańców Nowego Sącza i regionu na wydarzenia, które odbyć się będą w plenerze.

Zarówno w Sądeckim Parku Etnograficznym, jak i w Miasteczku Galicyjskim zaplanowaliśmy prezentacje teatralne, projekcje filmowe, warsztaty, koncerty, spacery etnograficzne. Wszystko odbywa się pod jednym hasłem wspólnym „W rytmie natury”. Pokażemy, wszystkie nasze dziwowiska, czyli tak także „Janosik, przebudzenie” oraz „Burza nad Popradem”. Swoje spektakle ponadto pokażą Stowarzyszenie Kobieca Transmisja wraz z teatrem Eloe, Kinga Kowalska, Masza Winiarska, Mateusz Trębaczowski, oraz wielu innych artystów – mówi Karolina Fortuna z Teatru Tej Ziemi.

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PROGRAM FESTIWALU:

DZIEŃ PIERWSZY | 18 CZERWCA | CZWARTEK 11:11 SPEKTAKL "W sam las” (Stowarzyszenie Form Różnych) - Sądecki Park Etnograficzny 12:12 KONCERT Sound Journey z misami (Masza Winiarska oraz Bartek Przytuła) 14:14 SPEKTAKL "W sam las” (Stowarzyszenie Form Różnych) - Sądecki Park Etnograficzny 17:17 KONCERT "Leć głosie po Tej Ziemi” (Chór Cantores Carvatiani) 18:18 KONCERT GOORAL

DZIEŃ DRUGI | 19 CZERWCA | PIĄTEK11:11 BAŚŃ PERFORMATYWNA MaszObrazy (Masza Winiarska)12:12 POKAZ FILMU "Magia Podlasia. Szeptuchy” (reż. Małgorzata Szyszka)14.14 Projekcja wideo + WYKŁAD „Wyprawa ku ludziom” – Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” na Ziemi Sądeckiej17:17 DZIWOWISKO – PREMIERA "ORYNA.CZAROVNICA" (Teatr Tej Ziemi)19:19 SPEKTAKL „Pieśni Żab – Głos z bagna” (produkcja: Stowarzyszenie Kobieca Transsmisjawykonanie: Teatr ELOE theater of noise / https://www.facebook.com/eloetheaterreżyseria: Jakub Palaczscenariusz: Ewa LangerWystępują:Ewa Langer, Małgorzata Grygierczyk, Żaneta Seweryn, Joanna Konieczko, Aleksandra Zawiślak, Jakub Palacz)

DZIEŃ TRZECI | 20 CZERWCA | SOBOTA11:11 SPACER ETONOGRAFICZNY Prowadzenie: Anna Pietrusza12:12 POKAZ FILMU „Człowiek z Puszczy” reż. Małgorzata Szyszka14:14 SPEKTAKL „Raz dokoła. Kobiety Wesela” Kinga Kowalska16:16 SPEKTAKL „Sweet Cherry Wine” reż. Floyd Favel18:18 DZIWOWISKO „BURZA NAD POPRADEM” Teatr Tej Ziemi20:20 KRĄG PIEŚNI Krąg Praktyk Teatralnych-DZIEŃ CZWARTY | 21 CZERWCA | NIEDZIELA11:11 „Baśń otwartego serca” Mateusz Trembaczowski14:14 Pokaz warsztatów „W rytmie natury”16:16 DZIWOWISKO „JANOSIK.PRZEBUDZENIE”18:18 KONCERT Sójki