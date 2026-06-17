Robot Astro ma zwierzaka. ANS kupiła robo-psa. Programują go studneci [ZDJĘCIA]

Ma na imię Kosmo, potrafi chodzić, biegać i wykonywać proste komendy. Nowe narzędzie do nauki programowania mają studenci Akademii Nauk Stosowanych z Nowego Sącza. Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że uczelnia zakupiła robota humanoidalnego. Teraz dokupiła dla niego „towarzysza”. Astro i Kosmo są już do dyspozycji studentów i wykładowców, którzy uczą się na nich programowania i wykonują badania naukowe.

Wydział Nauk Inżynieryjnych dynamicznie rozwija kierunek informatyka, nowe laboratoria, zaawansowana infrastruktura, innowacyjne projekty to wyznacznik ostatniego roku. Konsekwentnie inwestujemy w nowoczesne technologie, tworząc studentom oraz pracownikom naukowym warunki do zdobywania praktycznych kompetencji i prowadzenia zaawansowanych badań. Znacząco rozbudowaliśmy również bazę laboratoryjną związaną z robotyką i automatyką. Do dyspozycji studentów została oddana nowa pracownia, dotycząca programowania automatyzacji robotów, w której realizowane są zarówno zajęcia dydaktyczne, jak i projekty badawcze. Realizujemy projekty badawcze z wykorzystaniem robotów, a studenci przygotowują prace inżynierskie i magisterskie oparte na robotach humanoidalnych. Dlatego też nasze laboratoria zostały wzbogacone o nowego robo-psa. Kosmo stanowi platformę do badań nad autonomią, sterowaniem oraz współpracą człowieka z robotem – wyjaśnia wykładowca uczelni Nikodem Bulanda.

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Jak zaznaczyła uczelnia, roboty humanoidalne w przyszłości mają wspomagać i pomagać nam zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy. Studenci chętnie biorą udział w zajęciach dotyczących programowania i uczą się nowinek technologicznych, wykorzystując tego typu pomoce naukowe.