Kiedy ruszy basen nad Łubinką?

Fani opalania się nad wodą już mogą się cieszyć. Basen nad Łubinką będzie ponownie otwarty w sezonie letnim. Trwają ostatnie prace porządkowe na terenie kąpieliska. Jak zwykle na mieszkańców Nowego Sącza będzie czekać duży basen pływacki oraz rekreacyjny, a także brodzik dla dzieci. Na terenie kąpieliska będą ratownicy WOPR, którzy zadbają o bezpieczeństwo wypoczywających.

Lato zbliża się wielkimi krokami, czekamy na dobrą pogodę. Natomiast my nad Łubinką już w tej chwili, przeprowadzamy prace przygotowawcze, czyścimy niecki, sprawdzamy wszelkie urządzenia do uzdatniania wody, przygotowujemy całą infrastrukturę do przyjęcia gości. Kiedy możemy się spodziewać otwarcia sezonu? No mam nadzieję, że będzie to ostatni tydzień czerwca, ale to wszystko zależy od pogody – wyjaśnia Wojciech Luberadzki, dyrektor MOSiR Nowy Sącz.

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Woda w basenie będzie podgrzewana przez kolektory słoneczne, co oznacza, że z atrakcji będzie można korzystać także w chłodniejsze dni. Na miejscu znajdziemy punkt gastronomiczny.