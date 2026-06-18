Rano i wieczorem warto spojrzeć w niebo. Rusza Odlotowa Małopolska!

Festiwal „Odlotowa Małopolska” po raz pierwszy zawitał na teren powiatu nowosądeckiego. Do tej pory wydarzenie było organizowane głównie na Podhalu. Kolorowe balony na sądeckim niebie będzie można oglądać do niedzieli, 21 czerwca. Pojawią się w kilku miejscowościach.

Mówią Grzegorz Biedroń z MOT i starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba

Niebo nad Sądecczyzną wypełni około 30 balonów. Będą to załogi z Polski oraz za granicy. Między innymi pojawią się ekipy z Węgier, Rumuni, Litwy i Łotwy. Do zobaczenia będą zarówno klasyczne balony sportowe, jak i efektowne balony o niestandardowych kształtach. Nie zabraknie też balonów, które promują nasz region.

Loty zaplanowano nad najbardziej malowniczymi zakątkami Sądecczyzny. Od terenów wokół Łososiny Dolnej, przez Piwniczną-Zdrój i Stary Sącz, po okolice Gródka nad Dunajcem. W planie są zarówno poranne, jak i wieczorne loty balonów - mówi Grzegorz Biedroń z Małopolskiej Organizacji Turystycznej

Festiwal Odlotowa Małopolska zaczyna się 18 czerwca o godzinie 18.00 na lotnisku w Łososinie Dolnej. Kolejne starty zaplanowano 19 czerwca o świcie z tego samego miejsca, a wieczorem z okolic terenu rekreacyjnego Nakło w Piwnicznej-Zdroju. W sobotę, 20 czerwca, balony wystartują rano z błoń w Starym Sączu, a wieczorem pojawią się nad Gródkiem nad Dunajcem.

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Szczególnym punktem programu będzie wieczorna gala balonów 20 czerwca o godzinie 21.00 na plaży gminnej w Gródku nad Dunajcem. Ostatni lot festiwalowy zaplanowano na 21 czerwca. Wtedy balony będą startować w godzinach 5.30–6.30 z lotniska w Łososinie Dolnej. Warto jednak pamiętać, że loty uzależniona są od warunków pogodowych. Dlatego program może się zmieniać.

Organizacja wydarzenia tej rangi stanowi doskonałą okazję do promocji powiatu nowosądeckiego i jego gmin. Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz gości odwiedzających Sądecczyznę do wspólnego podziwiania tego niezwykłego balonowego spektaklu i odkrywania piękna naszego regionu z perspektywy nieba - mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba

Organizatorami wydarzenia są Małopolska Organizacja Turystyczna oraz Kraków Balloon Team. Partnerami festiwalu są między innymi powiat nowosądecki, Aeroklub Podhalański, Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, Gmina Łososina Dolna, Gmina Stary Sącz oraz Gmina Gródek nad Dunajcem.

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