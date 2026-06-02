Zmiany w przepisach. Od 3 czerwca kaski obowiązkowe dla osób 16 roku życia

Kaski obowiązkowe dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg poniżej 16 roku życia. W środę,3 czerwca w życie wchodzą nowe przepisy. W sklepach rowerowych w Nowym Sączu pytania o kaski już się pojawiają od dawna. Jak się okazuje na takiej ochronie lepiej nie oszczędzać. Kasku lepiej też nie kupować w internecie. Żeby go dobrze dobrać, trzeba wybrać się do sklepu, przymierzyć i dobrze sprawdzić.

Faktycznie od pewnego czasu mamy wzmożony ruch, jeśli chodzi o kaski. Pytają, jak dobrać kask. Pytają przede wszystkim oczywiście o cenę, pytają o dostępność, pytają o różne kolory. Pytają przede wszystkim oczywiście o cenę, pytają o dostępność, pytają o różne kolory. Przykro mi to stwierdzić, ale niestety nie pytają o to, czy kaski są bezpieczne. Nie pytają też o to, czy kask jest wyprodukowany z odpowiednimi normami. Dobór jest bardzo ważny. Liczy się na przykład to, jakie mamy włosy. Dla dziewczynek zawsze jest to trochę trudniejsze. W sklepie stacjonowanym specjaliści nam pomogą dobrać odpowiedni rozmiar. Dopasowany kask, skręcony, kiedy pochylamy głowę, on samoczynnie nie spada. On nie może być luźny – wyjaśnia Paweł Cymorek z jednego ze sklepów rowerowych w Nowym Sączu.

Sonda Czy zakładasz na głowę kask, gdy jedziesz rowerem? Tak, zawsze Nie, nigdy Czasami

Ceny dobrych kasków zaczynają się od około 200 złotych wzwyż. Pamiętajmy, żeby przed zakupem sprawdzić, czy takie ochrony mają odpowiednie atesty. Mandat za brak kasku u osoby poniżej 16 roku życia może wynieść 100 złotych. Tu warto dodać, że kaski powinni mieć nie tylko młodzi kierujący jednośladami, ale też użytkownicy deskorolek, czy rolek.