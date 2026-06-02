Zmiany w przepisach. Od 3 czerwca kaski obowiązkowe dla osób 16 roku życia

2026-06-02 12:48

Od środy, 3 czerwca młodzi rowerzyści, czy użytkownicy hulajnóg poniżej 16 lat obowiązkowo mają jeździć z kaskiem na głowie. Jeśli nie będą ich mieć, rodzice powinni liczyć się z mandatem.

kask rowerowy

Autor: Michał Rejduch

Kaski obowiązkowe dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg poniżej 16 roku życia. W środę,3 czerwca w życie wchodzą nowe przepisy. W sklepach rowerowych w Nowym Sączu pytania o kaski już się pojawiają od dawna. Jak się okazuje na takiej ochronie lepiej nie oszczędzać. Kasku lepiej też nie kupować w internecie. Żeby go dobrze dobrać, trzeba wybrać się do sklepu, przymierzyć i dobrze sprawdzić.

Faktycznie od pewnego czasu mamy wzmożony ruch, jeśli chodzi o kaski. Pytają, jak dobrać kask. Pytają przede wszystkim oczywiście o cenę, pytają o dostępność, pytają o różne kolory. Pytają przede wszystkim oczywiście o cenę, pytają o dostępność, pytają o różne kolory. Przykro mi to stwierdzić, ale niestety nie pytają o to, czy kaski są bezpieczne. Nie pytają też o to, czy kask jest wyprodukowany z odpowiednimi normami. Dobór jest bardzo ważny. Liczy się na przykład to, jakie mamy włosy. Dla dziewczynek zawsze jest to trochę trudniejsze. W sklepie stacjonowanym specjaliści nam pomogą dobrać odpowiedni rozmiar. Dopasowany kask, skręcony, kiedy pochylamy głowę, on samoczynnie nie spada. On nie może być luźny – wyjaśnia Paweł Cymorek z jednego ze sklepów rowerowych w Nowym Sączu.

Ceny dobrych kasków zaczynają się od około 200 złotych wzwyż. Pamiętajmy, żeby przed zakupem sprawdzić, czy takie ochrony mają odpowiednie atesty. Mandat za brak kasku u osoby poniżej 16 roku życia może wynieść 100 złotych. Tu warto dodać, że kaski powinni mieć nie tylko młodzi kierujący jednośladami, ale też użytkownicy deskorolek, czy rolek.

