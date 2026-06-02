Nowe oświetlenie ratusza robi wrażenie! [ZDJĘCIA]

Nowy Sącz. Ratusz rozbłysnął nowymi kolorami

To była próba generalna zewnętrznego oświetlenia ratusza. Władze Nowego Sącza zaprezentowały je w poniedziałek, 1 czerwca po zmroku. Iluminacja ma być zapalana codziennie po 21, a w miesiącach jesiennych i zimowych wcześniej. Kolory można zmieniać i komponować na różne sposoby, nawiązując do świąt, czy okazji.

Kolorystyka nie będzie przypadkowa, a dobrana do różnych okazji, sytuacji i wydarzeń. Na przykład kolor niebieski, no to oczywiście będzie się wiązał z miesiącem świadomości autyzmu. Kolor zielony to oczywiście Dzień Świętego Patryka. Na przykład są też takie oświetlenia dynamiczne, które myślę, że się dobrze wpisują na przykład w takie święto jak właśnie Dzień Dziecka. No i oczywiście flaga narodowa, która będzie podświetlała ratusz wtedy, kiedy będą święta narodowe. Myślę, że będziemy to włączać codziennie. Na pewno w tym początkowym etapie codziennie, żeby mieszkańcy mogli się nacieszyć nowym nową elewacją ratusza i zobaczyć, jak to wygląda. Będziemy ogłaszali codziennie, jaka będzie dzisiaj iluminacja i myślę, że będziemy z tego korzystali – powiedział nam podczas prezentacji prezydent Nowego Sącza, Ludomir Handzel.

Władze miasta planują dołożyć jeszcze kolejne oświetlenie, które pojawi się na rynku po remoncie całej płyty. Będą to snopowe światła oświetlające elewację ratusza z płyty.