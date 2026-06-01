Zespół Szkół nr 2 z Nowego Sącza z brązowym medalnem Przeglądu Musztry Klas Wojskowych

Nowy Sącz. Zajęli trzecie miejsce w ogólnopolskim przeglądzie

Uczniowie Zespołu Szkół numer 2 im Sybiraków z Nowego Sącza wrócili z brązowym medalem z Przeglądu Musztry Klas Wojskowych. Zawody obyły się w minionym tygodniu w Zakopanem. Szkoła z Nowego Sącza reprezentowała całą Małopolskę. Uczniowie zmierzyli się z programem obowiązkowym, a w kolejnym dniu zaprezentowali się w stylu dowolnym. W pierwszym dniu szkoła zajęła ósme miejsce w ogólnej kwalifikacji. Udało się w drugim dniu i uczniowie szkoły zachwycili jurorów. Tym samym wywalczyli trzecie miejsce.

Przypuściliśmy szturm drugiego dnia w programie dowolnym. Tutaj wiadomo było, że albo robimy na maksa bez żadnych pomyłek. Młodzież zrobiła naprawdę pokaz dowolny rewelacyjnie. No i wskoczyliśmy z tego ósmego na miejsce trzecie. To taki plan minimum, który został osiągnięty, ale biorąc pod uwagę, pierwszy dzień, no to uważam, że to jest bardzo duży sukces młodzieży, bo przede wszystkim głowa wytrzymała i tutaj ta presja ich nie zjadła. Tutaj jest 16 najmocniejszych drużyn z każdego województwa. Ten poziom musztry zdecydowanie co roku jest coraz wyższy i rośnie. Drużyny się podpatrują i prześcigają w coraz to nowszych rozwiązaniach, ale tych rozwiązań też już nie ma za dużo, więc bardzo często elementy się powtarzają i podkłady muzyczne się powtarzają – powiedział nam dyrektor szkoły Sławomir Szczerkowski.

W zawodach wyłoniono także najlepszego dowódcę grup, które prezentowały się podczas pokazów. Został nim Nikodem Szot z Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków.