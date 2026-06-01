Trwa Małopolski Dzień Dziecka. Są pikniki, konkursy, gry i zabawy!

W sumie na organizację wydarzeń związanych z dniem dziecka samorząd województwa małopolskiego przeznaczył ponad milion złotych. O pomoc mogły się starać miasta oraz gminy. Te, które przygotowały najlepsze propozycje dostały wsparcie. W sumie na tej liście jest 109 lokalnych samorządów z małopolski.

Pieniądze, które samorząd województwa małopolskiego przeznaczył miastom i gminom na organizację dnia dziecka mogą być wydane między innymi na warsztaty artystyczne i ekologiczne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, animacje, gry i zabawy ruchowe, ale też inne wydarzenia dla najmłodszych mieszkańców regionu.

Celem projektu jest zapewnienie dzieciom różnorodnych, bezpiecznych i ogólnie dostępnych wydarzeń z okazji dnia dziecka, propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci, rozwijanie zainteresowań manualnych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dzieci, wzmacnianie integracji społecznej oraz więzi lokalnych, ale też promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego rodzinom - mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego.

Mówią Marta Malec-Lech z zarządu województwa i Leszek Skowron wójt gminy Korzenna

Szczególnie wyróżniono te gminy, gdzie urodziło się najwięcej dzieci. To Pałecznica, Słopnice i Korzenna. Każdy z tych samorządów dostał czeki o wartości 20 tysięcy złotych. Pozostałe gminy dostały po 10 tysięcy. Na organizację wydarzeń i atrakcji dla dzieci jest czas do końca czerwca.

