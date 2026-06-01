Trwa remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza. Ekipy pojawiły się w kolejnym miejscu

Dariusz Ryś
2026-06-01 15:30

Ruszył remont kolejnej części zachodniej obwodnicy Nowego Sącza. Tym razem fachowcy zabrali się za odcinek od ronda w miejscowości Podrzecze do ronda w miejscowości Brzezna. Ten kawałek jest zamknięty, a pojazdy są kierowane objazdem.

Autor: PZD Nowy Sącz / Facebook

Zamknięty odcinek zachodniej obwodnicy Nowego Sącza od ronda w miejscowości Podrzecze do ronda w miejscowości Brzezna można ominąć drogą powiatową Chełmiec – Naszacowice oraz lokalną drogą gminną.  Samo rondo w miejscowości Podrzecze będzie przejezdne na kierunku Chełmiec – Podegrodzie oraz w kierunku marketu budowlanego.

Remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza ruszył 27 kwietnia. Prace podzielono w sumie na kilka etapów. Odcinki, na których pojawiają się drogowcy są zamykane, a samochody muszą jeździć objazdami. To niestety powoduję duże utrudnienia.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nawierzchnia asfaltowa na całym odcinku obwodnicy zachodniej będzie wykonana do końca 2026 roku. Na przyszły rok zaplanowano prace wykończeniowe. Takie jak oznakowanie, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ekranów, oświetlenia ulicznego, a także przebudowa dróg serwisowych, na których zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa.

Remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza ma się zakończyć w marcu 2027 roku. Prace będą kosztować ponad 17 milionów złotych. Większą część pieniędzy, bo ponad 12 milionów powiat zdobył z unijnych funduszy.

Zachodnia obwodnica Nowego Sącza łączy drogę krajową numer 28 i 75 z drogą wojewódzką 969, która prowadzi w kierunku Szczawnicy i Nowego Targu. Trasa powstała 10 lat temu. Cały odcinek ma około 6 kilometrów długości.

