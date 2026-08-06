31-latek raniony nożem na os. Wojska Polskiego. Co tam się wydarzyło?

W środę, 5 sierpnia wieczorem na osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Sączu można było spotkać wielu mundurowych. Szukali oni mężczyzny, który ugodził nożem swojego znajomego, 31-latka. Podejrzewany o ten czyn 40-latek został zatrzymany.

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5 sierpnia, około godziny 20, na osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Sączu, zraniony, ostrym przedmiotem został mężczyzna. 31-latek, mieszkaniec Sądecczyzny został przewieziony do szpitala, gdzie obecnie przebywa. W wyniku podjętych działań policjanci zatrzymali 40-letniego mieszkańca Nowego Sącza, podejrzanego o ten czyn. Mężczyzna został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, gdzie wykonywane są, z nim, obecnie czynności procesowe. Przez wiele godzin na miejscu zdarzenia czynności wykonywali policjanci. Dokładne okoliczności tego i przyczyny tego zdarzenia będą ustalane w toku prowadzonego postępowania – mówi Justyna Basiaga z nowosądeckiej Policji.

Nieoficjalnie mówi się, że mężczyźni znali się, a do zdarzenia doszło podczas imprezy alkoholowej. Sprawę zdarzenia będą wyjaśniać śledczy i prokuratura.