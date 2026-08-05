Nowy witacz stanął przy ul. Tarnowskiej

Nowy witacz stanął na wjeździe do Nowego Sącza

Wymianę witaczy władze Nowego Sącza zapowiedziały już w zeszłym roku. W pierwszym przetargu złożono zbyt wysokie oferty. Wykonawcę wyłoniono dopiero w drugim przetargu. Firma miała 90 dni na przygotowanie konstrukcji. Witacz właśnie stanął przy wjeździe do Nowego Sącza przy ul. Tarnowskiej. Na szarym tle znalazły się powitania w trzynastu językach, między innymi: niemieckim, słowackim, włoskim, hebrajskim, węgierskim, angielskim, ukraińskim – to od strony wjazdu do Nowego Sącza. Kierowcy wyjeżdżający z miasta zobaczą pożegnania w tych samych językach. Na górze witacza na niebieskim tle jest herb Nowego Sącza i napis „Królewskie Miasto Nowy Sącz”.

W przyszłości wszystkie betonowe witacze mają zostać zastąpione nowymi. Zdaniem władz miasta nie są one dobrą wizytówką. Niektóre z nich są bardzo zniszczone. Stoją one na wjazdach do miasta przy ul. Węgierskiej, Krakowskiej oraz Lwowskiej.