Na dwa dni zamykają ulicę Węgierską. Będą objazdy!

Michał Rejduch
2026-08-04 12:37

Kierowcy muszą przygotować się na duże utrudnienia. PKP PLK zabiera się za naprawę jezdni po pracach przy budowie wiaduktu przy ul. Radzieckiej. Wyznaczono objazdy.

Remont
Autor: Darek Ryś

Nowy Sącz. Zamkną ulicę Węgierską 

Miejski Zarząd Dróg poinformował o pracach, jakie mają obywać się w najbliższych dniach. PKP PLK zabiera się za remont ul. Węgierskiej w pobliżu wiaduktu kolejowego przy ul. Radzieckiej. W związku z tym zamknięty będzie odcinek ul. Węgierskiej od ul. Zygmuntowskiej do ul. Radzieckiej. Prace potrwają od czwartku, 6 sierpnia od wczesnych godzin rannych do piątku, 7 sierpnia do godzin wieczornych.

Polecany artykuł:

Umowa jest podpisana. Może ruszać budowa trzeciego mostu na Dunajcu

Na czas remontu wyznaczono objazdy. Od ulicy Węgierskiej - ulicami: Zygmuntowską, Waryńskiego, Zieloną i Piramowicza. Od ulicy Zygmuntowskiej – ulicami: Węgierską, Piramowicza, Zieloną i Kolejową.

Zlot Zabytkowych Pojazdów w Nowym Sączu
Galeria zdjęć 9
Nowy Sącz Radio ESKA Google News
nowy sącz wiadomości
Nowy Sącz
remont