Na dwa dni zamykają ulicę Węgierską. Będą objazdy!

Nowy Sącz. Zamkną ulicę Węgierską

Miejski Zarząd Dróg poinformował o pracach, jakie mają obywać się w najbliższych dniach. PKP PLK zabiera się za remont ul. Węgierskiej w pobliżu wiaduktu kolejowego przy ul. Radzieckiej. W związku z tym zamknięty będzie odcinek ul. Węgierskiej od ul. Zygmuntowskiej do ul. Radzieckiej. Prace potrwają od czwartku, 6 sierpnia od wczesnych godzin rannych do piątku, 7 sierpnia do godzin wieczornych.

Na czas remontu wyznaczono objazdy. Od ulicy Węgierskiej - ulicami: Zygmuntowską, Waryńskiego, Zieloną i Piramowicza. Od ulicy Zygmuntowskiej – ulicami: Węgierską, Piramowicza, Zieloną i Kolejową.