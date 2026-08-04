Krynicka Grupa GOPR podsumowała pierwszy miesiąc wakacji

Za nami pierwsza połowa wakacji. Krynicka Grupa GOPR podsumowała działania, jakie prowadziła w lipcu. Było ponad 20 więcej interwencji niż w 2025 roku. Powodem takiego wzrostu mogła być zmienna pogoda, jaka była w lipcu. Było dużo deszczowych dni. Większość wyjazdów ratowników dotyczyła urazów, do których dochodziło na górskich szlakach oraz trasach rowerowych. Były także wyjazdy do nagłych zachorowań i poszukiwania osób, które zaginęły w górach.
Polecany artykuł:
To są takie bardzo klasyczne problemy związane z otarciami, zwichnięciami, stłuczeniami kończyn głównie dolnych. Druga grupa to są wypadki rowerowe. Obserwujemy ich dużo więcej niż w ubiegłych latach i trzecia kwestia naszych interwencji to są działania poszukiwawcze. Mieliśmy ich kilka w tym miesiącu – mówi Grzegorz Sus z Krynickiej Grupy GOPR.
Ratownicy GOPR przypominają o tym, żeby przed górską wycieczką sprawdzać pogodę i przygotować się odpowiednio do wyjścia. Warto też na swój telefon ściągnąć aplikację RATUNEK. Numer alarmowy w górach to 601 100 300 lub 985. Ratownicy Krynickiej Grupy GOPR zabezpieczają Beskid Sądecki, część Beskidu Niskiego.