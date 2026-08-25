Będą kolejne zmiany na dworcu MDA w Nowym Sączu. Prace właśnie trwają

Prace remontowe na terenie dworca autobusowego w Nowym Sączu ruszyły na początku sierpnia. Wiadomo, że nowy wygląd dostanie dworcowy budynek, który będzie mniej energochłonny. Równolegle przebudowywana jest przestrzeń przed wejściem głównym od strony Alei Wolności.

Powstanie tam strefa rekreacyjna, która wzbogaci przestrzeń wokół dworca i stworzy nowe miejsce do wypoczynku. Pojawią się tam nowe ciągi komunikacyjne, oświetlenie oraz elementy małej architektury. Między innymi ławki. Teren będzie też wyrównany i obsiany trawą - informuje Katarzyna Prygiel kierownik Biura Marketingu i Komercjalizacji MDA w Krakowie

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Są to już kolejne prace remontowe, jakie spółka MDA wykonuje na swoim obiekcie w Nowym Sączu. W 2025 roku przebudowano teren w rejonie placu manewrowego. Wytyczono tam nowe drogi dla pieszych oraz urządzono dodatkowe miejsca zielone. W odnowionej części dworca pojawiły się ławki, donice oraz oświetlenie. Zamontowano też nowe tablice z elektronicznymi rozkładami jazdy przewoźników, których autobusy przyjeżdżają i odjeżdżają z dworca MDA w Nowym Sączu. Jest też nowy postój taxi, a wzdłuż ulicy Plac Dąbrowskiego wyznaczono parking dla pracowników.

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Nowosądecki dworzec autobusowy spółka MDA, która należy do samorządu województwa małopolskiego kupiła w 2012 roku po likwidacji spółki PKS Nowy Sącz. Spółka zarządza też dworcem autobusowym w Krakowie. Z jednego i drugiego miejsca każdego dnia odprawianych jest w sumie około 1200 kursów krajowych i zagranicznych.

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