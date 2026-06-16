Będzie remont drogi krajowej numer 28. GDDKiA ma już plan!

Dariusz Ryś
2026-06-16 16:17

Do przebudowy drogi krajowej numer 28, która prowadzi przez nasz region przygotowuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prace będą podzielone na kilka etapów. Na początek fachowcy zabiorą się za odcinek Wadowice – Sucha Beskidzka.

Będzie remont drogi krajowej numer 28. GDDKiA ma już plan!
Autor: GDDKiA oddział w Krakowie / Materiały prasowe

Na razie GDDKiA nie podaje konkretnej daty, kiedy prace na pierwszym odcinku przeznaczonym do remontu ruszą. Wiadomo natomiast co mniej więcej będzie tam zrobione. O zdanie w tym temacie GDDKiA poprosi też mieszkańców, którzy o planowanych remontach na drodze krajowej numer 28 będą mogli porozmawiać na specjalnych spotkaniach w terenie.

Polecany artykuł:

Powoli odzyskuje swój dawny wygląd. Trwa odbudowa kościoła Świętej Heleny

W sumie na odcinku Wadowice - Sucha Beskidzka do przebudowy wybrano blisko 20 kilometrowy odcinek. Mimo, że nadal będą tam dwa pasy ruchu, po jednym w każdym kierunku, to standard trasy będzie podniesiony do parametrów drogi klasy GP, czyli głównej ruchu przyspieszonego.

Planujemy też przebudowę 12 przepustów i jednego mostu, w Suchej Beskidzkiej na Stryszawce, wybudowanego w 1982 roku. Zamierzamy również przebudować 24 skrzyżowania – mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA

Z danych z najnowszego Generalnego Pomiaru Ruchu, który przeprowadzono w 2025 roku wynika,  że odcinkiem Wadowice - Sucha Beskidzka każdego dnia przejeżdża ponad 11 tysięcy samochodów.

Quiz dla fanów "Rancza". Jak dobrze znasz plebanię?
Pytanie 1 z 13
Jak ma na imię ksiądz proboszcz (późniejszy biskup), brat bliźniak wójta Pawła Kozioła?

Odcinek drogi krajowej numer 28 Wadowice – Sucha Beskidzka nie będzie jednym, który doczeka się remontu. W sumie takie prace w przyszłości GDDKiA chce wykonać na prawie 100 kilometrach tej trasy.

Będzie to odcinek Białka – Skomielna Biała, Kasina Wielka – Limanowa, Limanowa – Chełmiec oraz Ropa – granica województwa małopolskiego i podkarpackiego - dodaje Kacper Michna

Nowy Sącz Radio ESKA Google News

Droga krajowa nr 28 liczy niemal 360 kilometrów i prowadzi od Zatora do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. Jest drogą jedno jezdniową z dwoma pasami ruchu, po jednym w każdym kierunku. Odcinek, który prowadzi przez Małopolskę ma ponad 190 kilometrów.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!