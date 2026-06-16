Będzie remont drogi krajowej numer 28. GDDKiA ma już plan!

Na razie GDDKiA nie podaje konkretnej daty, kiedy prace na pierwszym odcinku przeznaczonym do remontu ruszą. Wiadomo natomiast co mniej więcej będzie tam zrobione. O zdanie w tym temacie GDDKiA poprosi też mieszkańców, którzy o planowanych remontach na drodze krajowej numer 28 będą mogli porozmawiać na specjalnych spotkaniach w terenie.

W sumie na odcinku Wadowice - Sucha Beskidzka do przebudowy wybrano blisko 20 kilometrowy odcinek. Mimo, że nadal będą tam dwa pasy ruchu, po jednym w każdym kierunku, to standard trasy będzie podniesiony do parametrów drogi klasy GP, czyli głównej ruchu przyspieszonego.

Planujemy też przebudowę 12 przepustów i jednego mostu, w Suchej Beskidzkiej na Stryszawce, wybudowanego w 1982 roku. Zamierzamy również przebudować 24 skrzyżowania – mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA

Z danych z najnowszego Generalnego Pomiaru Ruchu, który przeprowadzono w 2025 roku wynika, że odcinkiem Wadowice - Sucha Beskidzka każdego dnia przejeżdża ponad 11 tysięcy samochodów.

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Odcinek drogi krajowej numer 28 Wadowice – Sucha Beskidzka nie będzie jednym, który doczeka się remontu. W sumie takie prace w przyszłości GDDKiA chce wykonać na prawie 100 kilometrach tej trasy.

Będzie to odcinek Białka – Skomielna Biała, Kasina Wielka – Limanowa, Limanowa – Chełmiec oraz Ropa – granica województwa małopolskiego i podkarpackiego - dodaje Kacper Michna

Droga krajowa nr 28 liczy niemal 360 kilometrów i prowadzi od Zatora do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. Jest drogą jedno jezdniową z dwoma pasami ruchu, po jednym w każdym kierunku. Odcinek, który prowadzi przez Małopolskę ma ponad 190 kilometrów.

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