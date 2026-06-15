Powoli odzyskuje swój dawny wygląd. Trwa odbudowa kościoła Świętej Heleny

Po dwóch latach od pożaru zmiany są duże. Odbudowano zniszczone ściany oraz dach. Na świątyni zamontowano też dwie wieżyczki. Jedną większą, a drugą mniejszą. Mimo, że kościółek już mocno przypomina ten sprzed pożaru, to do zrobienia zostało jeszcze dużo.

Świątynia z każdym dniem odzyskuje swój charakterystyczny wygląd, a efekty naszej pracy stają się coraz bardziej widoczne. Każdy zamontowany element przybliża nas do momentu, w którym kościół ponownie będzie mógł służyć mieszkańcom i odzyska swoje miejsce w krajobrazie Nowego Sącza - informuje w mediach społecznościowych firma, która wykonuje prace

Posłuchaj mieszkańców osiedla Helena

Przypomnijmy. Ogień w zabytkowym kościółku na osiedlu Helena w Nowym Sączu pojawił się wcześnie rano 16 czerwca 2024 roku. Kiedy strażacy dotarli na miejsce było widać dym, który wydobywał się na całej powierzchni dachu, a ogień na zewnętrznej ścianie od strony zakrystii oraz w wieżach. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a potem zaczęła się akcja gaśnicza połączona z ewakuacją wyposażenia świątyni.

Działania strażaków trwały ponad dziesięć godzin i brało w nich udział 18 zastępów i 76 strażaków. Tuż po pożarze straty oszacowano na ponad milion złotych. Później okazało się jednak, że są dużo większe. W sumie wyliczono je na prawie 4 miliony. Szybko okazało się, że pożar nie był przypadkowy. Już kilka dni później policjanci z Nowego Sącza zatrzymali 22-letniego sądeczanina, podejrzanego o podpalenie kościoła. W kwietniu tego roku sąd wysłał podpalacza do więzienia na 3 lata.

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Odbudowa kościółka zaczęła się kilka miesięcy po pożarze, bo w listopadzie 2024 roku. Część pieniędzy parafia dostała z firmy ubezpieczeniowej. Do odbudowy świątyni dołożyło się też ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego oraz małopolski urząd marszałkowski. W odbudowie cały czas pomagają też wierni.

Kościół Świętej Heleny w Nowym Sączu wybudowano w 1686 roku. Obiekt znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego.

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