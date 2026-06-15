Nowy wygląd dostał budynek DWD w Piwnicznej. Zmiany są ogromne

Dom Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju to ważny obiekt na mapie powiatu nowosądeckiego. Od lat korzysta z niego wiele dzieci i młodzieży z całej Polski. Budynki były jednak już stare i wymagały remontu oraz dostosowania do współczesnych standardów. Roboty zaczęły się na początku 2025 roku, a skończyły w kwietniu tego roku.

Cieszę się bardzo i jestem dumny, że mogliśmy ten budynek wyremontować zwłaszcza, że groziła mu całkowita likwidacja. A jak bardzo popularne są pobyty w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej-Zdroju, świadczy fakt, że rezerwacje na nie są zarezerwowane już do końca 2028 roku – mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba

Mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba

W ramach remontu między innymi wyburzono budynek drewniany, który od 1947 roku był siedzibą DWD, a budynek murowany z 1963 roku rozbudowano o dwa piętra, gdzie znalazły się dodatkowe pokoje. Wymieniono meble i wyposażenie kuchni, budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pieniądze na remont Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju samorząd powiatu nowosądeckiego zdobył z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Roboty kosztowały ponad 9 milionów złotych. Na tym jednak nie koniec zmian, bo w planie na kolejne lata jest remont ogrodzenia, wiaty grillowej oraz budowa sali gimnastycznej, która ma powstać w miejscu wyburzonego budynku.

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Dom Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju ma 56 miejsc noclegowych w 15 pokojach 3-4 osobowych z łazienkami. Są też 2 sale lekcyjne, świetlica, kuchnia i jadalnia. Obok budynku znajduje się wiata grillowa oraz boisko sportowe.

Są to już kolejne prace remontowe w tym obiekcie. W 2020 roku odnowiono tam boisko sportowe. Między innymi przebudowano płytę boiska, zbudowano bezpieczną nawierzchnię poliuretanową, dobudowano chodniki z kostki brukowej oraz odwodniono teren. Dodatkowo boisko ogrodzono i doposażono w nowy sprzęt sportowy.

Początki Państwowego Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju sięgają 1947 roku. W kolejnych latach dom był rozbudowywany. Od samego początku zajmował się organizacją wypoczynku dzieci z całego kraju. Nie tylko w wakacje czy ferie, ale też w całym roku szkolnym. Pod skrzydła samorządu powiatu nowosądeckiego DWD w Piwnicznej przeszedł jesienią 2022 roku.

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