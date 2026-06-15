Kilkanaście ulic w Nowym Sączu do remontu. Prace mają być wykonane w tym roku

Jeszcze w tym roku kolejne ulice w Nowym Sączu doczekają się remontu. W niektórych przypadkach będą to poważniejsze prace, w innych drobne. W ostatnich miesiącach odbyły się konsultacje z mieszkańcami dotyczące tego, które ulice muszą przejść remont. Wśród nich są zarówno główne trasy prowadzące przez miasto, jak i mniej uczęszczane ulice. W planie jest między innymi remont ul. Węgierskiej na odcinku od ul. Kunegundy do nowego wiaduktu kolejowego, ul. Sienkiewicza od ul. Kolejowej do ul. Zygmuntowskiej. Na tym samym odcinku ma być remontowana ul. Waryńskiego.

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Miasto planuje tez prace na ulicy Asnyka, która biegnie wzdłuż nowego wału kolejowego, ul. Kościuszki od ul. Żeglarskiej do ul. Ogrodowej, czy ul. Żeglarska od ul. Barbackiego do ul. Kościuszki. Mniejsze lub większe prace mają być prowadzone także na ulicach: Stromej, Wrześniowskiej, Wolskiej, Lenartowicza, Św. Heleny, Jesionowej, Klonowej, Axentwicza, Dmowskiego czy Jagodowej.