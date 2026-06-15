Ponad 3 miliony złotych na doposażenie pracowni i na nowoczesny sprzęt dostała ANS

Ponad 3 miliony złotych dla Wydziału Nauk Inżynieryjnych ANS

Nowe laboratoria z najnowocześniejszym sprzętem powstaną na Wydziale Nauk Inżynieryjnych nowosądeckiej Akademii Nauk Stosowanych. To dzięki dotacji, jaką uczelnia dostała z Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego. Za przekazane pieniądze Wydział Nauk Inżynieryjnych doposaży swoje pracownie i stworzy też nowe. W planie jest zakup między innymi: urządzeń i sprzętu, optycznego mikroskopu metalograficznego do ilościowej analizy obrazu, młota udarnościowego, wspomagającego komputerowo, maszyny wytrzymałościowej do badań zmęczeniowych oraz właściwości mechanicznych materiałów w obniżonej i podwyższonej temperaturze, urządzeń do badań nieniszczących złączy spawnych metodą radiografii cyfrowej.

Jest to naprawdę wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt wykorzystujący najnowsze rozwiązania technologiczne. W wyniku realizacji inwestycji zostanie wzmocnione zaplecze dydaktyczne i badawcze wydziału, co pozwoli na rozwój praktycznego kształcenia studentów kierunków technicznych Wydziału Nauk Inżynieryjnych. Z infrastruktury laboratoryjnej korzystać będą studenci kierunków inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria produkcji, mechatronika, energetyka oraz transport i logistyka. Ogromnie cieszy fakt, że Wydział Nauk Inżynieryjnych rozwija się wielokierunkowo – mówi Iwona Wiewiórska, dziekan wydziału.

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Uczelnia niedawno doposażyła swoje laboratoria energetyki i inżynierii środowiska w nowoczesny sprzęt. Trafiły tam między innymi urządzenia do pomiarów ciepła spalania różnych paliw. Laboratoria wyposażono także w analizatory do zanieczyszczeń powietrza.