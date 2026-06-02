Będzie wygodniej i bezpieczniej. Nowe chodniki powstaną przy kolejnych drogach w regionie

Nowe chodni przy drogach powiatowych budowane są dzięki współpracy samorządu powiatu nowosądeckiego z lokalnymi gminami czy miastami. Tak będzie na przykład w gminie Łącko, gdzie chodnik powstanie w miejscowości Kicznia wzdłuż drogi Łącko – Kicznia. W sumie zaplanowano tam ponad 760 metrów bezpieczniej ścieżki dla pieszych. Budowa będzie kosztować ponad 2,5 miliona złotych. Finał prac planuje się na jesień.

Kolejnym miejscem, gdzie pojawi się nowy chodniki dla pieszych będzie gmina Łabowa. Tam taką ścieżkę zaplanowano w miejscowości Czaczów przy drodze Maciejowa – Barnowiec. Piesi dostaną tam około 125 metrowy odcinek chodnika. Roboty będą kosztować ponad 500 tysięcy złotych. Termin zakończenia prac zaplanowano na koniec listopada.

Kultowe bajki lat 90. Jak dobrze je pamiętasz? Pytanie 1 z 11 1. Jedną z kultowych bajek lat 90. są z pewnością „Flinstonowie”. Jak nazywało się prehistoryczne miasto, w którym toczyła się akcja serialu? Skalisko Skaliste Skalnik Skała Następne pytanie

Cieszyć mogą się też mieszkańcy gminy Gródek nad Dunajcem, bo bezpieczny i wygodny chodnik pojawi się w miejscowościach Rożnów i Roztoka Brzeziny przy drodze powiatowej Wytrzyszczka - Tropie - Bartkowa Posadowa. W tym przypadku umowa z firmą, która zajmie się budową też jest podpisana. W sumie we wspomnianych miejscowościach zbudowanych będzie 850 metrów chodnika. Prace będą kosztować blisko 1,5 miliona złotych. Budowa ma się zakończyć w listopadzie.

Na tym jednak nie koniec, bo Powiatowy Zarząd Dróg z Nowego Sącza bezpieczne chodniki planuje też w innych miejscowościach. Między innymi we Florynce w gminie Grybów, w Rąbkowej w gminie Łososina Dolna czy w Królowej Górnej w gminie Kamionka Wielka.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!