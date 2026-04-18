Dla nich to drugi dom. Nową siedzibę mają strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej numer 2 w Nowym Sączu

Mimo, że strażacy z JRG numer 2 w nowym gmachu dyżurują już od kilku tygodni, to oficjalne otwarcie i przekazanie budynku, zorganizowano w sobotę, 18 kwietnia. Ci, którzy pojawili się na miejscu mogli zwiedzić nową jednostkę, a także zobaczyć nowy sprzęt i pojazdy, którymi strażacy z JRG numer 2 dysponują.

Posłuchaj komendanta miejskiego PSP w Nowym Sączu Sławomira Wojty, rzecznika Mateusza Górskiego i przewodnika psa ratowniczego Bartłomieja Bulandy

W nowym gmachu znalazły się przestronne garaże na samochody, magazyny na sprzęt ratowniczo - gaśniczy, pomieszczenia dla strażaków, wygodne boksy dla psów ratowniczych, a także sale szkoleniowe, edukacyjne i część administracyjno-biurowa. W nowoczesnym budynku swoje miejsce oprócz strażaków z JRG 2 ma też Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

18

Budowa nowej bazy dla JRG numer 2 przy ulicy Węgierskiej zaczęła się na początku 2024 roku. Gmach powstał w miejscu starej bazy, która była za mała i za ciasna. Budynku nie opłacało się remontować. Dlatego go wyburzono. Prace kosztowały blisko 30 milionów złotych. Na czas budowy strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej numer 2 w Nowym Sączu przeprowadzili się do tymczasowych pomieszczeń, które urządzono na terenie sądeckiego MPK.

W 2025 roku strażacy z Nowego Sącza do różnych akcji wyjeżdżali w sumie 3758 razy. Pożarów było ponad 800, miejscowych zagrożeń 2682, a alarmów fałszywych 272. Natomiast strażacy z samej tylko Jednostki Ratowniczo Gaśniczej numer 2, w 2025 roku wszystkich zdarzeń zanotowali w sumie 869.

Budynek dla JRG numer 2 w Nowym Sączu jest kolejnym tego typu obiektem w KM PSP, który w ostatnich latach przebudowano. W 2013 roku zakończyła się budowa nowego gmachu dla Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu przy ulicy Witosa. Tam też mieści się Jednostka Ratowniczo Gaśnicza numer 1. Natomiast wcześniej, bo w 2003 roku zakończył się remont strażnicy w Krynicy Zdroju, która też wchodzi w skład Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!