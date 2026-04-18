Uwaga przy pracach polowych! Są kolejne wypadki w naszym regionie

Do takiego właśnie wypadku doszło ostatnio w gminie Stary Sącz. 60-letni mężczyzna podczas wykonywania prac polowych na stromym terenie stracił panowanie nad ciągnikiem i zeskoczył z maszyny. Niestety tak nieszczęśliwie, że przyczepa najechała mu na nogę.

Poszkodowany mężczyzna był trzeźwy. Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował go do szpitala. W wyniku zdarzenia doszło również do uszkodzenia elewacji domu jednorodzinnego, na który stoczył się traktor z przyczepą - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Wiosna dopiero się zaczyna, a razem z nią także sezon na prace polowe. Dlatego policjanci cały czas proszą o ostrożność i przypominają najważniejsze zasady bezpieczeństwa, których przy pracach polowych trzeba przestrzegać.

Przede wszystkim należy użytkować tylko sprawne maszyny i urządzenia, wyposażone w osłony i zabezpieczenia ruchomych części, sprawny układ hamulcowy i kierowniczy oraz sygnalizację świetlną. Nie wolno przewozić osób na przyczepach, błotnikach ciągników czy w nieprzystosowanych do tego celu kabinach ciągników, a przewożony ładunek trzeba dobrze zabezpieczyć przed upadkiem i osunięciem - przypomina Aneta Izworska

Szczególnie trzeba uważać na najmłodsze dzieci, które często bawią się na podwórku przy znajdujących się tam maszynach rolniczych.

