Uwaga przy pracach polowych! Są kolejne wypadki w naszym regionie

Dariusz Ryś
2026-04-18 12:12

Rolnicy uważajcie przy pracach polowych. Przypomina policja. Nie bez powodu, bo w naszym regionie doszło do kolejnego tej wiosny tego typu wypadku. Szczególnie trzeba uważać tam, gdzie wykorzystywane są różnego rodzaju maszyny oraz pojazdy rolnicze.

Autor: KMP Nowy Sącz / Materiały prasowe

Do takiego właśnie wypadku doszło ostatnio w gminie Stary Sącz. 60-letni mężczyzna podczas wykonywania prac polowych na stromym terenie stracił panowanie nad ciągnikiem i zeskoczył z maszyny.  Niestety tak nieszczęśliwie,  że przyczepa najechała mu na nogę.

Poszkodowany mężczyzna był trzeźwy. Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował go do szpitala. W wyniku zdarzenia doszło również do uszkodzenia elewacji domu jednorodzinnego, na który stoczył się traktor z przyczepą - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Quiz: Połącz aktora z jego rolą w serialu "Plebania"
Pytanie 1 z 13
ks. Antoni Wójtowicz

Wiosna dopiero się zaczyna, a razem z nią także sezon na prace polowe. Dlatego policjanci cały czas proszą o ostrożność i przypominają najważniejsze zasady bezpieczeństwa,  których przy pracach polowych trzeba przestrzegać.  

Przede wszystkim należy użytkować tylko sprawne maszyny i urządzenia, wyposażone w osłony i zabezpieczenia ruchomych części, sprawny układ hamulcowy i kierowniczy oraz sygnalizację świetlną. Nie wolno przewozić osób na przyczepach, błotnikach ciągników czy w nieprzystosowanych do tego celu kabinach ciągników, a przewożony ładunek trzeba dobrze zabezpieczyć przed upadkiem i osunięciem - przypomina Aneta Izworska

Szczególnie trzeba uważać na najmłodsze dzieci, które często bawią się na podwórku przy znajdujących się tam maszynach rolniczych.

Nowy Sącz Radio ESKA Google News

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!