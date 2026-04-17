Zakończyła się Kwalifikacja Wojskowa dla powiatu nowosądeckiego

Koniec Kwalifikacji Wojskowej. Ile osób dostało kategorię A?

Kwalifikacja Wojskowa ruszyła 2 lutego. W pierwszej kolejności wezwania przed komisję otrzymali wszyscy mężczyźni urodzeni w 2007 roku. Stawiło się 1273 mężczyzn. Kategorii A przyznano 1153, kategorii D - 81, kategorii E - 39. Nie poddawano badaniu psychologicznemu 24 osoby, natomiast 112 miało przeciwwskazania psychologiczne do pełnienia służby wojskowej. W tym roku przed komisją lekarską stawili się także mężczyźni z roczników 2002-2006, którzy nie mieli jeszcze określonej kategorii zdolności oraz kobiety z roczników 1999-2007, posiadające kwalifikacje przydatne w wojsku lub kończące naukę na kierunkach wskazanych przez MON.

Stawiło się 11 mężczyzn. Kategorii A otrzymało 7 osób, kategorii D – 2, kategorii E – 2. 5 osób miało przeciwwskazania psychologiczne do pełnienia służby wojskowej. Stawiło się także 131 kobiet, z których kategorię A otrzymało 115, kategorię D – 11 i kategorię E – 5. 20 kobiet miało przeciwwskazania psychologiczne do pełnienia służby wojskowej. Na zakończenie kwalifikacji Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk oraz Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu mjr Dominik Kaczmarek, podziękowali wszystkim zaangażowanym członkom komisji, za sprawną organizację i profesjonalne przeprowadzenie całego procesu rekrutacji. – informuje starostwo powiatowe w Nowym Sączu.

Stawienie się przed komisją wojskową było obowiązkowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która bez uzasadnionej przyczyny nie stawi się na wezwanie do kwalifikacji wojskowej, może zostać ukarana grzywną w celu przymuszenia oraz doprowadzona przymusowo przez policję celem wykonania obowiązku.