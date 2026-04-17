Syreny alarmowe zawyją w całym powiecie nowosądeckim. Będą to ćwiczenia

Będzie test systemu ostrzegania w powiecie nowosądeckim

Ponad 80 syren alarmowych zawyje w całym powiecie nowosądeckim. We wtorek, 21 kwietnia odbędą się ćwiczenia pod hasłem „Uważni na dźwięk 2026”, które mają między innymi sprawdzić, jak działa system ostrzegania przed zagrożeniami, współpraca służb z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i jak na ostrzeżenia reagują mieszkańcy regionu. Syreny będzie można usłyszeć między godziną 10 a 12. Ćwiczenia mają pokazać także, jak duży jest zasięg słyszalności sygnałów z syren wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Cel treningu to przede wszystkim sprawdzenie przygotowania ćwiczących podmiotów do działania w razie wystąpienia zagrożenia, reagowania na nie, uruchamiania systemu powiadamiania, ostrzegania alarmowania, reagowania ludności na sygnały alarmowe oraz przede wszystkim sprawdzenie funkcjonowania łączności pomiędzy powiatem, stanowiskiem kierowania w komendzie Straży Pożarnej, stanowiskiem w gminie i remizami OSP. Chcemy zweryfikować między innymi działanie systemów powiadamiania, ostrzegania i alarmowania oraz reakcję mieszkańców na sygnały alarmowe. Kluczowe jest także sprawdzenie łączności pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi jednostkami – mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba.

W ostatnich miesiącach na remizach Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie nowosądeckim pojawiły się nowe syreny alarmowe, które wydają nie tylko sygnały dźwiękowe, ale też komunikaty głosowe. Łącznie takich syren jest 85 na terenie powiatu nowosądeckiego. W ćwiczeniach wezmą udział szkoły podstawowe i urzędy działające na terenie powiatu.