Wojsko opanuje Nowy Sącz. Przed nami Wojskowe Targi Służby i Pracy.

W Nowym Sączu w wojskowe miasteczko zamieni się kampus dydaktyczno-sportowy Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Kościuszki 2. Targi zaplanowano na piątek, 17 kwietnia i sobotę, 18 kwietnia w godzinach od 9:00 do 17:00. W tym czasie na mieszkańców miasta i regionu będą czekać przeróżne atrakcje, prezentacje i pokazy. Coś dla siebie znajdą zarówno młodsi, jak i starsi. Na targi wchodzimy bezpłatnie.

Mówi Ireneusz Olender Szef Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Na miejscu nie zabraknie pokazów wyszkolenia żołnierzy czy pokazu udzielenia pierwszej pomocy medycznej na polu walki, do zobaczenia będzie też najnowocześniejszy sprzęt, uzbrojenie i wyposażenie wojskowe, a także pojazdy, broń czy bezzałogowe statki powietrzne. Na targach będzie można także spróbować swoich sił. Na przykład na strzelnicy wirtualnej, ale nie tylko. Nie zabraknie też koncertu orkiestry wojskowej czy pokazu musztry paradnej.

Quiz: Połącz aktora z jego rolą w serialu "Plebania" Pytanie 1 z 13 ks. Antoni Wójtowicz Marcin Piętowski Stanisław Górka Włodzimierz Matuszak Następne pytanie

Ci, którzy swoją przyszłość chcą związać z wojskiem podczas targów będą mogli porozmawiać z przedstawicielami przeróżnych jednostek wojskowych. Nie tylko z Małopolski. Będzie można poznać zasady przyjęć, a także dowiedzieć się jak wygląda sama służba.

Na wszystkich będzie również czekać tradycyjna wojskowa grochówka, którą wojskowi kucharze będą podawać z pieczonym na miejscu żołnierskim chlebem.

