Jest okazja do pomagania! W niedzielę rusza akcja „Pola Nadziei”

Każdy, kto wrzuci datek do puszki dostanie żonkila, który jest symbolem akcji. Będą też pamiątkowe kartki, które jak co roku przygotowali uczniowie z nowosądeckich szkół oraz przedszkoli w ramach plastycznego konkursu „Żonkilowa Kartka”. W tym roku do rozdania jest ponad 20 tysięcy sztuk kwiatów i kilkadziesiąt kartek.

Mówi Mieczysław Kaczwiński z Sądeckiego Hospicjum

Wolontariuszy będzie można spotkać w okolicach kościołów w Nowym Sączu i Starym Sączu, ale też między innymi w Świniarsku, Łososinie Dolnej, Nawojowej, Siedlcach, Kamionce Wielkiej, Chomranicach, Wielogłowach, Łękawicy, Krużlowej, Podolu-Górnym, Tęgoborzy, Świniarsku, Trzetrzwinie oraz Muszynie.

W sumie w niedzielę z puszkami w całym regionie będzie można spotkać około 250 wolontariuszy. Będą to między innymi uczniowie z nowosądeckich i sądeckich szkół podstawowych i średnich, harcerze, ale też członkowie różnych stowarzyszeń, fundacji i zespołów.

Mówi Mieczysław Kaczwiński z Sądeckiego Hospicjum

Każdy wolontariusz będzie miał ze sobą specjalnie oznaczoną i zaplombowaną puszkę. Kwestujących będzie można spotkać tylko w okolicach kościołów. Głównie przed i po mszach świętych.

Oprócz kwesty, która ruszy w niedzielę, 19 kwietnia cały czas można też licytować oryginalną koszulkę z autografem Roberta Lewandowskiego. Licytacja trwa do 25 kwietnia. Koszulka czeka na portalu Allegro. Pieniądze, które uda się zebrać w ten sposób także trafią na konto Sądeckiego Hospicjum.

Autor: Darek Ryś

Akcje Pola Nadziei Sądeckie Hospicjum organizuje już od 21 lat. Pieniądze zawsze przeznacza na swoją działalność. Rok temu do puszek wolontariuszy trafiło ponad 170 tysięcy złotych. Pieniądze, które uda się zebrać w tym roku będą przeznaczone na dalszą rozbudowę hospicjum. Prace mają się zacząć już w najbliższych tygodniach.

