Positive Ways znowu pomaga. Tym razem Stowarzyszeniu Nadzieja

Lista rzeczy, które dostało stowarzyszenie Nadzieja jest długa. Znalazły się na niej urządzenia, które przydadzą się przede wszystkim w leczeniu oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którymi to stowarzyszenie się opiekuje. Z przekazanego sprzętu podczas codziennych zajęć będzie korzystać ponad 200 osób.

Stowarzyszenie dostało między innymi specjalistyczny pakiet do pracy dzieci z logopedą czy nowoczesną wanną do hydroterapii, która u pacjentów zmniejsza napięcie mięśniowe i pobudza krążenie, co ułatwia dalsze ćwiczenia. Na tym jednak nie koniec, bo do stowarzyszenia trafił też bardzo nowoczesny sprzęt do fizykoterapii, elektroterapii czy terapii ultradźwiękami.

Panowie z Positive Ways po prostu zapytali nas konkretnie czego potrzebujemy i nasi rehabilitanci swoje marzenia przelali na papier. Panowie powiedzieli krótko. "Dobra, OK, kupujemy, skoro właśnie tego potrzebujecie”. Sprzęt, który dostaliśmy jest wart 90 tysięcy złotych. Są to dla nas bardzo cenne rzeczy - mówi Barbara Jurowicz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Nadzieja.

Mówią Barbara Jurowicz z Nadziei i Wojciech Szczęsny z Positive Ways

Positive Ways stworzył sądecki przedsiębiorca, Krzysztof Horowski, który w taki sposób połączył pasję do sportowych samochodów z pomaganiem dzieciom. Pieniądze zbierane są podczas samochodowych rajdów oraz eventów, które Positive Ways organizuje w całej Polsce

Na takich właśnie imprezach licytujemy przedmioty od naszych darczyńców. W zeszłym roku zebraliśmy milion 800 tysięcy złotych, a dwa lata temu 2 miliony 200 tysięcy złotych. Te środki w 100 procentach przeznaczamy na pomoc dla dzieciaków. Mimo, że fundacja jest z regionu sądeckiego, to pomagamy dzieciom w całej Polsce - mówi Wojciech Szczęsny z Positive Ways

Stowarzyszenie Nadzieja w Nowym Sączu działa od 1990 roku. Jego głównym celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym, szczególnie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo i umysłowo, jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia.

W ostatnich latach budynek, w którym swoją siedzibę ma Nadzieja przeszedł poważny remont. Udało się wymienić drzwi, wszystkie kaloryfery, założyć klimatyzatory, rolety, pomalować większość pomieszczeń, wyremontować całą kuchnię oraz łazienki.

W planie jest jeszcze remont pomieszczeń do hydroterapii, który ma być zrobiony w te wakacje. Do odnowienia zostaną jeszcze klatki schodowe. W przyszłości stowarzyszenie chce też wyremontować elewację samego budynku, a także otoczenie razem z parkingiem i drogą dojazdową.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!