Doradzają i podpowiadają. Lokalny punkt konsultacyjny ruszył w Starym Sączu

Dariusz Ryś
2026-03-24 15:56

Lokalny punkt konsultacyjny dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego ruszył w Starym Sączu. Można się tam dowiedzieć wszystkiego między innymi o tym, gdzie znaleźć pieniądze na wymianę pieca czy docieplenie domu, ale nie tylko.

Autor: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu/ Facebook

Lokalny punkt konsultacyjny znajdziemy w Starym Sączu przy ulicy Partyzantów 15. Punkt na mieszkańców regionu czeka w każdy poniedziałek. Porady są bezpłatne, a lista spraw, z którymi można zgłaszać się do doradcy jest długa.

Pytać można między innymi o dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, o tematy związane z poprawą efektywności energetycznej budynków czy możliwości instalowania odnawialnych źródeł energii - mówi Joanna Jasnos doradca ds. klimatu i środowiska w starostwie powiatowym w Nowym Sączu

Mówi Joanna Jasnos doradca ds. klimatu i środowiska w starostwie powiatowym w Nowym Sączu
Lokalny punkt konsultacyjny na mieszkańców powiatu nowosądeckiego czeka w poniedziałki między godziną 7:00, a 15:00. Doradcę znajdziemy w pokoju numer 9. Można też dzwonić pod numer telefonu 18 41 41 637.

