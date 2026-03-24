Doradzają i podpowiadają. Lokalny punkt konsultacyjny ruszył w Starym Sączu

Lokalny punkt konsultacyjny znajdziemy w Starym Sączu przy ulicy Partyzantów 15. Punkt na mieszkańców regionu czeka w każdy poniedziałek. Porady są bezpłatne, a lista spraw, z którymi można zgłaszać się do doradcy jest długa.
Pytać można między innymi o dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, o tematy związane z poprawą efektywności energetycznej budynków czy możliwości instalowania odnawialnych źródeł energii - mówi Joanna Jasnos doradca ds. klimatu i środowiska w starostwie powiatowym w Nowym Sączu
Lokalny punkt konsultacyjny na mieszkańców powiatu nowosądeckiego czeka w poniedziałki między godziną 7:00, a 15:00. Doradcę znajdziemy w pokoju numer 9. Można też dzwonić pod numer telefonu 18 41 41 637.
