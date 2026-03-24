Ruszają obchody Roku Sądeckich Kolejarzy

Rok Sądeckich Kolejarzy. Co w planie obchodów

Znamy coraz więcej szczegółów dotyczących obchodów Roku Sądeckich Kolejarzy. To właśnie w 2026 świętujemy 150 – lecie uruchomienia linii kolejowej z Tarnowa do Leluchowa, która przyczyniła się do wzrostu gospodarczego w Nowym Sączu i wpłynęła na rozwinięcie się miasta. Z okazji okrągłej rocznicy rada miasta zdecydowała, że rok 2026 będzie Rokiem Sądeckich Kolejarzy. W obchody włączą się miejskie instytucje, jak: Sądecka Biblioteka Publiczna, Pałac Młodzieży, Miejski Ośrodek Kultury czy Mała Galeria, które zorganizują wiele wydarzeń przypominających o znaczeniu kolei. Będą konkursy, spotkania tematyczne, spektakl teatralny nawiązujący do kolejnictwa, czy różne happeningi i akcje na terenie miasta.

Linia kolejowa z Tarnowa do Leluchowa, nieprzerwanie funkcjonuje od 150 lat. W 1876 roku powstały zakłady będące protoplastą ZNTK-u, a później Nevagu. „Kto ma w głowie olej, ten idzie na kolej”, mówiło sławne powiedzenie w Nowym Sączu. My wracamy do tego powiedzenia, bo kolej staje się coraz bardziej atrakcyjnym środkiem komunikacji nie tylko w Polsce dalej w całej Europie. Należy docenić nie tylko wkład nowosądeckich pracowników zakładów kolejowych, nowosądeckich kolejarzy, rodzin związanych z tymi instytucjami. Mamy całe osiedle, które było dedykowane swego czasu dla kolejarzy, także Nowy Sącz jest miastem wyjątkowo mocno kolejarskim. Należy to uhonorować w sposób właściwy, w sposób zakreślony w kulturze sądeckiej – mówił podczas konferencji prasowej zastępca prezydenta Nowego Sącza, Artur Bochenek.

Miasto chce przygotować także stronę internetową, gdzie znajdą się dedykowane Roku Sądeckich Kolejarzy wydarzenia. Będzie tam można przeglądać bieżący program, sprawdzić zasady konkursów oraz zapisać się na zajęcia. W planie jest również stworzenie muralu nawiązującego do kolei.